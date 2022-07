Michelle Alexander confiesa no ser amiga de Ethel Pozo: “Nos conocemos de hola y chau”

Productora Michelle Alexander dice que no es amiga de Ethel Pozo. Foto: composición

La productora Michelle Alexander fue muy clara al expresar el tipo de relación que tiene con Ethel Pozo, quien pronto se casará con su medio hermano Julián Alexander. Afirmó que no mantiene una relación de amistad porque solo la conoce de reuniones familiares y por televisión.

La directora de Del Barrio Producciones comentó en una entrevista para un diario local que conoce a la hija de Gisela Valcárcel por ser una buena mujer y una ‘mamá gallina’.

“Con Ethel no somos amigas, nos conocemos de ‘hola y chau’, hemos conversado algunas veces porque hemos coincidido en reuniones. Sé que es una buena mujer y madre, que ha sacado adelante a sus hijas, es una ‘mamá gallina’ absoluta y además sé que quiere mucho a mi hermano”, declaró al diario Trome.

Con respecto a que si le daba la bendición al próximo matrimonio, Michelle Alexander respondió que ella no tiene que bendecir a nadie y que desea que su hermano Julián sea muy feliz al lado de Ethel.

“Yo no tengo que bendecir a nadie, los dos son adultos. Yo estoy feliz porque él es feliz. Creo que él quiere a Ethel y ella lo quiere a él, y creo que van a formar una linda familia, que sean muy felices”, dijo Alexander.

Con respecto a la boda de su medio hermano y Ethel Pozo, indicó que ella no habla de ese tema porque lo considera un tema familiar y personal que solo le concierne al productor audiovisual y su prometida.

Además, se animó a contar la historia de cómo conoció a Julián. Dice que lo vio por primera vez en su vida cuando falleció el padre de ambos y el futuro yerno de Gisela Valcárcel tenía apenas cuatro años.

“Julián es hijo de mi padre con su última esposa y lo conocí cuando falleció mi papá. Nos dejamos de ver, hasta que me enteré, hace como 10 años, que trabajaba en Movistar Deportes y era asistente de cámaras. Entonces, le escribí al Facebook y nos juntamos un día, nos emocionamos mucho y le pedí que trabaje conmigo. Julián empezó como asistente de cámaras, pasó a camarógrafo”, detalló Michelle.

Además, comentó que ella le tiene un cariño muy especial a su medio hermano, que si bien es cierto no crecieron juntos le tiene un gran aprecio y que lo quiere ver feliz siempre.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casan en setiembre. (Foto: Composición)

SUPUESTA ENEMISTAD CON ETHEL POR DAR TRIBUNA A MELISSA PAREDES

Michelle Alexander se mostró en desacuerdo con la actitud de la madre de Melissa Paredes, la señora Celia Rodríguez Taboada, quien se presentó en el mes de junio en el programa América Hoy para defender a su hija de las acusaciones de Rodrigo Cuba y su padre.

“¡Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes!” y “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, fueron los comentarios que hizo a través de su cuenta de Instagram, que posteriormente fueron eliminados de su plataforma.

Sus declaraciones sorprendieron a varios, pues la productora es hermana de Julián Alexander, prometido de Ethel Pozo. ¿Acaso existe una mala relación entre ellas por Melissa Paredes?. El programa Amor y Fuego conversó con Michelle Alexander sobre esta rumoreada enemistad entre ambas.

“No me refería al programa (América Hoy). Me refería al circo que habían hecho alrededor de las personas que opinan sobre eso”, comentó en un principio.

Cuando le preguntaron si tenía algún inconveniente con Ethel Pozo, ella respondió: “No tengo inconveniente con Ethel, ni con Janet, ni con nadie, yo trabajo, tengo una productora independiente que trabaja para América Televisión y tengo la mejor relación con todas las personas que trabajan en ese canal”.

Finalmente, prefirió no hablar de la relación sentimental de su hermano con la conductora de ‘En esta cocina mando yo’. “Eso no te interesa, ni a ti, ni a nadie, eso es un tema mío, mis temas personales o familiares jamás los he hablado ni los voy a hablar con nadie”, le dijo en ese entonces a la reportera del programa de Willax TV.

Michelle Alexander habla sobre su supuesta enemistad con Ethel Pozo por dar tribuna a Melissa Paredes. (VIDEO: Willax TV)

