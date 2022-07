Ethel Pozo responde quién la llevará al altar el día de su boda con Julián Alexander

Ethel Pozo dio detalles de su boda con Julián Alexander. (Foto: Instagram/@lapozo)

Ethel Pozo continúa dando detalles de lo que sería su boda de ensueño con Julián Alexander, con quien tiene más de un año de relación amorosa. La hija de Gisela Valcárcel ha hablado sobre su matrimonio en el programa que conduce, América Hoy. No contenta con ello, siguió refiriéndose al tema en sus redes sociales, resolviendo las dudas de sus curiosos seguidores.

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la presentadora de América TV dejó en claro una vez más que no piensa gastar 150 mil en los preparativos del evento más importante de su vida, como así lo aseguró Magaly Medina en su programa de espectáculos.

“Ese monto no lo gastaríamos en ninguna circunstancia. Si tuviera ese dinero pagaría por adelantado la secundaria y la universidad de mis hijas”, explicó en un principio. En otra historia, agregó: “Existen otras prioridades como ya lo dije: educación (lo principal). Y si hay tanto dinero quizás lo invertiría en propiedades por el mundo”.

Ethel Pozo desmiente boda de 150 mil dólares. (Foto: Captura de Instagram)

Más adelante, un usuario le consultó quién sería el encargado o encargada de llevarla al altar. Recordemos que, según la tradición, el padre es el responsable de acompañar a la novia en su camino a la ceremonia. Sin embargo, los tiempos han evolucionado y ahora es posible que hermanos, primos, madres y hasta abuelos tengan esa importante tarea.

ETHEL POZO IMPACTA CON SU RESPUESTA

La hija de la ‘Señito’ simplemente contestó “Sorpresa”, dejando asombrados a sus seguidores. Y es que varios esperaban que fuera Gisela Valcárcel, su figura materna y paterna a lo largo de los años, quien la lleve al altar el día que se una en matrimonio con Julián Alexander. Sin embargo, todo parece indicar que Ethel tiene a una persona en mente.

Ethel Pozo responde quién la llevará al altar. (Foto: Captura de nstagram)

Cabe resaltar que Jorge Pozo, su padre biológico, reapareció en su vida hace meses. No obstante, el reencuentro no fue el esperado debido a las peticiones de manutención que hubo de por medio. Ahora, el hombre ha desaparecido de la TV y Ethel Pozo ha continuado con su vida, dejando en claro lo orgullosa que se siente de su madre por haberla criado sola.

“Yo tomo (el pedido de su padre) muy tranquila porque tengo un hogar formado. A mí me crió Gisela Valcárcel, lo que todo el mundo conoce, que fue madre y padre para mí. Entonces, con lo que Dios me dio, que es la única mujer que me sacó adelante, soy feliz”, dijo en diálogo con El Comercio.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ CANTARÁ EN SU BODA

Durante la emisión de América Hoy, del jueves 7 de julio, Ethel Pozo aclaró que no contratará ninguna orquesta. No obstante, señaló que sí habrá música en su reunión, puesto que Christian Domínguez le ofreció cantar en el evento totalmente gratis.

“Voy a decirlo. Hace bastante tiempo, mi compañero Christian Domínguez me ofreció como regalo, sin ningún sol, tocar como regalo en nuestra boda”, reveló Ethel. Ante ello, Domínguez confirmó esta revelación: “Exactamente, Gran Orquesta Internacional estará en su boda para que baile sin parar, con mucho cariño, porque es mi amiga y porque adoro mi Juli (Julián Alexander)”.

Asimismo, la conductora de América Hoy aclaró que no televisará su boda porque quiere conservar su privacidad. “Mi novio no pertenece a la televisión, mis amigos no pertenecen a la televisión, los mantengo al margen. Jamás haría eso (televisar mi boda), es algo muy íntimo, romántico, muy importante. No es importante lo que vamos a gastar”, indicó.

