Michelle Alexander habla sobre su supuesta enemistad con Ethel Pozo por dar tribuna a Melissa Paredes

Michelle Alexander sorprendió a muchos al pronunciarse sobre el caso Melissa Paredes. La destacada productora se mostró en desacuerdo con la actitud de su madre, la señora Celia Rodríguez Taboada, quien se presentó en el programa América Hoy para defender a su hija, aunque terminó peleándose verbalmente con Janet Barboza.

“¡Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes!” y “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, fueron los comentarios que hizo a través de su cuenta de Instagram, que posteriormente fueron eliminados de su plataforma.

En entrevista con Infobae, Michelle Alexander admitió que sí estaba opinando en torno al caso de Melissa Paredes, específicamente sobre la entrevista que dio su madre al espacio conducido por Ethel Pozo y producido por Gisela Valcárcel. “No necesitas tener más de cuatro dedos de frente para saber a quién me refiero”, señaló.

Sus declaraciones han sorprendido a varios, pues la gerente de la empresa Del Barrio Producciones es hermana de Julián Alexander, prometido de Ethel Pozo. ¿Acaso existe una mala relación entre ellas por Melissa Paredes? El programa Amor y Fuego conversó con Michelle Alexander sobre esta rumoreada enemistad entre ambas.

“Me refería al circo que habían hecho alrededor de las personas que opinan sobre eso”, comentó en un principio. Cuando le preguntaron si le gustaba Ethel Pozo como cuñada, ella respondió: “Eso no te interesa, eso es un tema mío”. Sus declaraciones completas serán transmitidas este viernes 24 de junio por la señal de Willax.

DESCARTA NOVELAS CON MELISSA PAREDES

La exanimadora de América Hoy ha sito protagonista de novelas como “Ojitos hechiceros” y “Dos Hermanas”, ambas producciones de Michelle Alexander. Muchos se preguntan qué pasará con su carrera actoral, luego de ser ampayada besando a Anthony Aranda en octubre de 2021. ¿La productora le dará una segunda oportunidad?

En entrevista con un diario local, la empresaria resaltó que Melissa Paredes inició su faceta como actriz con Del Barrio Producciones; sin embargo, no tiene planes para ella por el momento.

“Ella comenzó y destacó su carrera con nosotros. A Melissa le deseo lo mejor y ojalá que solucione los problemas familiares que tiene, pero por ahora no tenemos ningún plan con ella. No tenemos previsto ninguna producción con ella por ahora”, expresó para el diario el Trome.

Asimismo, la directora dejó en claro que en Del Barrio Producciones no existe ningún veto y que no le ha cerrado las puertas a la posibilidad de llamar a la presentadora de televisión.

“Cada guion tiene determinados perfiles de personajes y nosotros buscamos los actores y actrices que se adecúen. Yo no le cierro las puertas a nadie, jamás haría eso”, señaló al mencionado medio.

¿EN QUÉ TRABAJA JULIÁN ALEXANDER?

En noviembre de 2021, Ethel Pozo se animó a contar en América Hoy cómo fue que conoció a su pareja, Julián Alexander. Pese al poco tiempo de relación, ambos están entusiasmados por la idea de unirse en matrimonio.

“Cuando conocí a Julian, les prometo que desde el minuto 1 en el que me subí a su camioneta (me invitó a cenar en la primera cita) sentí algo que jamás nadie me contó que sentiría. Sentí que el hombre que tenía al lado era alguien a quien yo conocía de toda la vida”, señaló.

Asimismo, relató que conoció a su gran amor gracias a Melissa Paredes, pues fue ella quién se lo presentó. ¿Por qué? La actriz conocía a Julián gracias a Del Barrio Producciones, cuando protagonizaba la telenovela Dos hermanas.

Sucede que Julián Alexander cumple el cargo de director en esta productora y es medio hermano de la productora Michelle Alexander.

