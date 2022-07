La Fiscal de la Nación cita al exministro Mariano González por sus graves acusaciones contra el presidente Pedro Castillo

El extitular del Ministerio del Interior asumió la cartera luego de la censura del ministro Senmache. Foto: Andina

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha citado hoy al exministro del Interior, Mariano González, para que brinde detalles sobre sus graves acusaciones contra el presidente Pedro Castillo, quien lo destituyó ayer a 15 días de haberse integrado al Poder Ejecutivo. En su anuncio, publicado en su cuenta oficial de Twitter, señaló que los hechos relatados por el exfuncionario “configurarían presuntos actos delictivos”. Declarará desde las 10 de la mañana.

Como se recuerda, González sostuvo que el jefe de Estado tiene que dejar cuanto antes el cargo al “tener un compromiso con la corrupción”. “A cada decisión que tomaba, había una ley del hielo de todo el entorno del gobierno. El presidente, sus asesores (…) hoy no tengo ninguna duda que el señor (Castillo) está comprometido con la corrupción”, aseveró al programa 2022.

“Pedro Castillo no merece estar ni un día más en el gobierno. (...) El Congreso debe tomar su decisión, espero que lo haga. Si no lo hace, la calle lo hará (…) irá por todos”, continuó.

La Fiscal de la Nación cita al exministro del Interior, Mariano González, para tomar su declaración por los hechos relatados que configurarían presuntos actos delictivos. pic.twitter.com/GJqhJojoLM — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 20, 2022

Del mismo modo, pidió garantías para los miembros del equipo especial de la Policía Nacional del Perú, grupo creado con la misión de capturar a los prófugos Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno; Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones; y Fray Vásquez, sobrino del mandatario. Según sostuvo González, el mandatario está “obstruyendo la labor de la justicia”.

“El trabajo de la policía tiene que ser acompañado del Ministerio Público, tal es así que inmediatamente recibimos, de manera formal, el pedido de la fiscal María Barreto para constituir el equipo especial”, precisó.

“Conforme el equipo con la gente de la Diviac, con la gente de la Dirin, con la gente de Digemid, y la gente de la Dirandro. Policía honestos representados en estos cuatro oficiales: Harvey Colchado, Walter Lozano, Luis Alberto Silva, Franco Moreno. Hay que cuidarlos, tengo temor de las represalias que pueda tomar este Gobierno en contra de ellos”, continuó.

Asimismo, expresó que su reemplazo, Willy Huerta, podría desarticular este equipo equipo especial, destinado atrapar a los fugitivos antes mencionados. “Podría emitir una resolución y dejar sin efecto todo. Lo cual sería catastrófico para la administración de justicia, pero sería una raya más al tigre”, afirmó.

“A los pocos días de asumir, mi esposa fue víctima de reglaje, pero no sé de quien. Ni siquiera han tenido la delicadeza de que ella estaba embarazada. Cuando quería hablar con Castillo, me decían que él estaba indispuesto y no podía atendernos”, añadió.

En otro momento de la entrevista, precisó que estamos presenciando el “inicio del fin” de Pedro Castillo en el sillón presidencial. “Si es evidente la actitud que tiene el señor Castillo creo que no merece estar un día más en el gobierno. Y lo que tendría que hacer el Congreso es hacer cesar a este señor. Si no lo hace, lamentablemente nos va a tener que obligar a todos los ciudadanos y ciudadanas demócratas a salir a las calles como debe ser”, declaró González.

Además, reveló que Castillo Terrones es en el papel el jefe de Estado, pero no es quien en verdad “toma las decisiones”. “Se esconde tras la figura presidencial, tras la residencia (en Palacio de Gobierno), pero no está tomando decisiones. Creo que esta asustado”, expresó. “A mí nadie me daba ordenes. Ni el señor Aníbal Torres, que, con todo respeto, no sé que diablos hace allí”, acotó.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Aparte de la citación a la Fiscalía de la Nación, la Comisión de Fiscalización y Contraloría ha requerido la presencia de Mariano González este viernes para que responda por las explosivas declaraciones que ha brindado luego de ser retirado del Gobierno.

“Tras ser retirado del cargo y ante serias denuncias realizadas hoy por el exministro del Interior, Mariano González, la comisión lo citará para este viernes 22 de julio”, señala la comisión, cuyo presidente es el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), vía su cuenta oficial de Twitter.