Néstor Villanueva negó haber maltratado físicamente a Florcita Polo: “Le pido que aclare este tipo de cosas”

Néstor Villanueva responde supuestos maltratos contra Florcita Polo. (Foto: Instagram)

Salió a defenderse. Néstor Villanueva no se quedó callado luego que se dijera que maltrató en más de una oportunidad a Florcita Polo cuando todavía eran una pareja. El cantante de cumbia respondió dichas acusación en una entrevista con el programa Amor y Fuego.

Gigi Mitre fue la encarga de preguntarle sobre la reciente denuncia que ha realizado Susy Díaz en diferentes programas de televisión, donde incluso señala que sus propios hijos no quieren verlo.

Respecto a la denuncia de agresión, Néstor Villanueva negó rotundamente haber ejercido algún tipo de violencia sobre su aún esposa, por lo que le pidió salir a aclarar este punto.

“ En ningún momento la he agredido, en ningún momento la he maltratado, en ningún momento ha pasado las cosas que se están comentando , es más, mi aún esposa y la mamá de mis hijos dijo en algún momento eso y yo le pediría que aclare todo este tipo de cosas”, comentó.

Asimismo, el cumbiambero señaló que Florcita Polo en ningún momento ha salido a hablar sobre este tema y que son terceras personas las que lo quieren dejar mal parado.

“ Ahora la mamá de mis hijos no ha salido a hablar en ningún momento y son otras personas las que salen a hablar ”, dijo Néstor Villanueva en entrevista con el programa Amor y Fuego.

En otro momento, el cantante recordó que en el año 2014 vivió una situación similar cuando se estaba separando de la mamá de sus hijos, pues ella lo acusó de agresión física, pero nunca lo pudo demostrar.

“Yo lo niego, en ningún momento la he golpeado y tampoco agredido. Esto se vuelve como en el 2014, a mí me denunciaron también por agresión, que la había maltratado. A las finales se retracto y que no había pasado nada”, indicó.

Incluso, Néstor recordó que Florcita llegó al entonces programa Amor Amor Amor para pasar por el médico legista, pero esto finalmente nunca sucedió ya que los resultados no arrojaron lo que ellos esperaban.

“ En pleno programa, en vivo, se hizo que ella iba a pasar por el médico legista y que apenas tuvieran las pruebas iban a salir, pero no hubo nada y no salió absolutamente nada ”, añadió.

Para finalizar, el cumbiambero dejó en claro que no tiene intenciones de entrar en dimes y diretes con la madre de sus hijos, por lo que pidió que paren los ataques en su contra, pues solo lo perjudican laboralmente.

“Yo no sé, no tengo la intención de pelearme con la mamá de mis hijos, mi intención es respetarla y siempre va a hacer así. Yo niego absolutamente que la haya agredido, la haya maltratado como se dice. La verdad esas cosas me perjudican en lo laboral y familiar”, sentenció.

NO LE PIDIÓ DINERO A FLORCITA PARA DIVORCIARSE

En otro momento de la entrevista, Néstor Villanueva dejó en claro que nunca le pidió dinero a Florcita Polo para firmarle el divorcio como se dijo en Magaly Tv: La firme. Para demostrar que era cierto lo que dijo el cantante mostró la conversación que tuvo con su aún esposa.

Sin embargo, el cumbiambero terminó aceptando que sí le pidió dinero al programa de la ‘Urraca’ para que tengas los detalles del divorcio e incluso lo pueda transmitir en vivo si quisieran, pues consideraba que iba a exponer algo íntimo.

