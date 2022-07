Gobierno oficializa salida de Dimitri Senmache al ser censurado por el Congreso

Dimitri Senmache, el sexto ministro del Interior que deja el cargo. Foto: Andina

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Dimitri Senmache Artola al cargo de ministro del Interior luego de haber sido censurado por el Congreso de la República.

Asimismo, se le dio las gracias por los servicios prestados a la Nación.

La resolución suprema, publica en el diario El Peruano, lleva la firma del presidente Pedro Castillo y del titular del gabinete ministerial Aníbal Torres.

Gobierno aceptó renuncia de Dimitri Senmache al Ministerio del Interior.

MAYORIA PARLAMENTARIA APROBÓ CENSURA

Como se recuerda, el pasado jueves 30 de junio, Senmache Artola fue censurado como titular del sector Interior, por decisión mayoritaria.

78 congresistas votaron a favor y solo 29 en contra. 8 legisladores se abstuvieron de emitir su decisión.

Esta decisión se dio en torno a los cuestionamientos que ha recibido el extitular del Interior por “su falta de capacidad de gestión que habría llevado a la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco y Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo”.

Dimitri Senmache fue censurado por el Pleno del Congreso.

ULTIMA ACTIVIDAD COMO MINISTRO DEL INTERIOR

Tal y como había declarado a los medios de prensa previo a la votación de la censura, Dimitri Senmache Artola continuó trabajando hasta “el último minuto”.

Es así que, el pasado viernes 1 de julio, viajó junto al presidente Pedro Castillo a La Libertad para asistir a la ceremonia de lanzamiento de la Unidad de Flagrancia en el distrito de El Porvenir en Trujillo.

“Estoy cumpliendo el compromiso hasta el último día que me toque estar frente al sector”, declaró a TV Perú.

Dimitri Senmache tomó la decisión de su censura como parte del juego democrático, pues es una prerrogativa del Congreso, pero manifestó que no lo merecía.

“Creo que no merecía como ministro ser censurado, menos por acusaciones que son totalmente falsas. Yo no he dejado escapar absolutamente a nadie”, agregó.

Además, contó que fue el presidente Pedro Castillo quien le dio la noticia de la votación en el Pleno del Parlamento durante la sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Huaraz, pues en ese momento no tenía su celular.

Declaraciones de Dimitri Senmache desde Trujillo.

PEDRO CASTILLO LAMENTÓ CENSURA

El mandatario Pedro Castillo se refirió a la censura de Dimitri Senmache como titular del Mininter por parte del Congreso de la República. Según consideró, primaron “razones políticas” para definir su continuidad en el cargo, en el cual solo permaneció poco más de un mes.

“Como presidente de la República, lamento que en esta decisión hayan primado razones políticas antes del propósito de fiscalizar con objetividad la labor del Ejecutivo”, agregó.

El presidente Pedro Castillo viajó a Trujillo para participar en la inauguración de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, región La Libertad.

MINISTRO DE CULTURA SE PRONUNCIA SOBRE RUMORES

El titular de Cultura, Alejandro Salas Zegarra dijo estar consciente de los rumores que lo colocan al frente de la cartera del Interior e indicó que está dispuesto a asumir lo que el jefe de Estado disponga para él.

“Son rumores. En realidad, no he sido comunicado en lo absoluto de ello y no he tenido ninguna versión oficial. Sin embargo, trabajo para un Gobierno democrático y lo que el Gobierno determine para mi persona, siempre estoy dispuesto a trabajar por el país . Son rumores que están allí, son rumores”, expresó.

Salas Zegarra manifestó que es un demócrata y que trabaja en un gobierno en democracia por lo expresó su plena disposición de asumir cualquier cargo en servicio del Perú. “Lo que el presidente de la República disponga para con mi persona, estoy siempre dispuesto a servir al país”, añadió.

