Mariano González, ministro del Interior, reaccionó así cuando en el Congreso le hablaron del amor

Heidy Juárez Calle, congresista de Alianza para el Progreso, le sacó una sonrisa al ministro del Interior, Mariano González, durante su presentación este jueves en el Parlamento. Como se conoce, el funcionario se acercó de manera voluntaria al Pleno para responder sobre el supuesto reglaje al procesado Zamir Villaverde.

Luego de una breve alocución del titular del Mininter, los legisladores fueron tomando la palabra uno a uno. Cuando le llegó el turno a Juárez, le hizo referencia al mote de González, ‘ministro del amor’. Recordemos que el recién elegido responsable del Interior también tuvo a su cargo la cartera de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, tuvo que salir debido a que se le relacionó con una funcionaria de su sector.

“Es momento de actuar, señor ministro. Efectivamente, usted tiene poco tiempo, pero si une las políticas del Legislativo y el Ejecutivo definitivamente vamos a poder hacerle frente a la delincuencia. Que el amor también pregone en el aspecto de la seguridad ciudadana”, dijo Juárez, generando la risa de los presentes. Incluso el ministro se sonrió y le hizo un signo de corazón con las manos, mostrando que tiene correa para manejar la broma.

En otro momento, la congresista saludó la predisposición de González para aclarar el tema de presunto reglaje a Villaverde. “Es una preocupación para el pueblo peruano el esclarecimiento de los hechos de investigación que se encuentra involucrado el señor Villaverde y todo lo que se genera en su entorno generará repercusiones inmediatas” .

Pero así como atendió rápidamente el llamado del Congreso, le pidió celeridad para prevenir la inseguridad en distintas regiones del país. Acotó que la ola criminal avanza a pasos agigantados, según lo que dicen las estadísticas e incluso matan por un celular en estos días.

Además, apuntó que los delitos menores no se reflejan porque muchos no denuncian, sobre todo en la región Piura, a la que Juárez representa. Dijo que en esta zona la delincuencia ha avanzado en robos, asaltos y sicariato, algo que no se había visto antes. Refirió como las zonas más peligrosas Las Lomas, Suyo y Talara.

Asimismo, hizo un llamado para que haya más control en las fronteras. “Pedirle que se implemente una política eficaz, a fin de controlar el ingreso de delincuentes extranjeros, las fronteras no están cuidadas, los policías no tienen infraestructura, hemos pedido reuniones con la PCM, pero hasta la fecha no se hace absolutamente nada”, manifestó Juárez.

DESMINTIÓ REGLAJE

El ministro del Interior, Mariano González, desmintió que su sector esté detrás de un supuesto reglaje al procesado Zamir Villaverde, quien el último martes fue excarcelado del penal Ancón I.

Ante el pleno de la representación nacional, González explicó las circunstancias en que se produjo anoche la detención del mencionado ciudadano en la comisaría de la Planicie en el distrito de La Molina.

“El personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin) venía haciendo una apreciación de situaciones. Esto significa que estaba haciendo un trabajo previo para ver el contexto en el que podría haber algún riesgo ya sea por la seguridad del señor Villaverde o porque, cosa que no creemos, por intento de fuga”, señaló.

El titular del Interior indicó que se trata de hechos objetivos de cómo sucedieron las cosas. “No ha habido reglaje”, subrayó.

