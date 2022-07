Ministro de Defensa señala que helipuerto de Pedro Castillo en Chota no necesita certificaciones del MTC

Ministro de Defensa señaló que no existen helipuertos formales o informales.

Las constantes visitas del presidente Pedro Castillo a su tierra natal, Chota, habrían fomentado la construcción de un helipuerto en aquella zona de la región Cajamarca. Un informe del dominical Cuarto Poder dio cuenta de que se trata de una construcción artesanal. Por su parte, el ministro de Defensa, José Gavidia, restó importancia a la noticia señalando que no es una obra que necesite permisos del Ministerio de Transportes.

“Las únicas infraestructuras que están certificadas por el MTC son los aeropuertos. Los helicópteros son aeronaves que pueden cuadrarse en cualquier sitio: en un estadio, una cancha de fútbol o en un campo”, señaló el titular de Defensa desde Palacio de Gobierno. Además, recordó que en el patio de aquella oficina de gobierno alguna vez un helicóptero aterrizó, precisamente cuando se llevaba a cabo un golpe de Estado.

“Nosotros en la zona de emergencia hacíamos un helipuerto en tres horas”, recordó el ministro señalando que solo hacía falta remover la vegetación de la zona para permitir que ahí se pose el medio de transporte. “El helicóptero puede entrar en cualquier sitio. En este caso de ser un área donde puedan posarse con seguridad”, resaltó para luego instar a ocuparse en temas más importantes para el país.

Helipuerto en el terreno de los padres de Pedro Castillo (Captura: Cuarto Poder)

Gavidia agregó que no se trata de una gran obra de infraestructura y que no hacen falta permisos ni notificaciones porque no existirían tales cosas como helipuerto formal o informal. “El que decide dónde posarse es el piloto”, recalcó. Sobre la entidad que habría estado encargada de realizar la construcción de esta obra en Chota, dijo no contar con la información correspondiente.

CONSTRUCCIÓN EN LA MIRA

La nota difundida por Cuarto Poder da cuenta de la construcción del helipuerto en los terrenos que corresponden a los padres de Pedro Castillo, ubicado en el distrito de Chota en Tacabamba, Cajamarca. Ese habría empezado su funcionamiento en abril de este año y ninguna institución del Estado habría sido la responsable de su construcción.

Tras este hecho, el secretario de prensa del Palacio de Gobierno, Rodolfo Idrogo, señaló que la obra se trataba de “un terraplén realizado a solicitud de los familiares del presidente y vecinos con fines múltiples para la comunidad”.

Sin embargo, cuando se le consultó al alcalde de Tacabamba, Walter Agip, acerca de la procedencia de la obra, este asegura que dicha construcción informal ha sido montada “en una propiedad privada y, por ende, se puede construir lo que al dueño le plazca”.

Pero esta no sería la única contradicción en el mencionado caso, ya que en el informe periodístico, el alcalde detalló que el helipuerto informal no era parte de las obras de su gestión; no obstante, hay testigos de la zona que afirman que la maquinaria usada para llevar a cabo la construcción (un cargador y un rodillo) pertenecía a la municipalidad de Tacabamba.

Cabe resaltar que si se llega a corroborar que esta obra ha sido ejecutada “a pedido de la familia” de Pedro Castillo, quien utiliza el espacio implementado en casa de sus padres, se podría iniciar una nueva investigación en contra del mandatario, la cual según el exministro Pedro Cateriano, debería estar a cargo de la Contraloría General de la República.

Cateriano también resaltó que estas acciones podrían constituir “un delito de peculado” si se comprueba la existencia de una posible “malversación de fondos”.

VIDEO RELACIONADO

José Gavidia aclara el rol de las Fuerzas Armadas tras audio filtrado de María del Carmen Alva. VIDEO: Canal N

SEGUIR LEYENDO

Construyen helipuerto informal en Chota para el presidente Pedro Castillo