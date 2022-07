Magaly Medina criticó debut de Dalia Durán y calificó su presentación como un show de “dos soles”

Cubana desfiló en lencería durante su primer show.

Sin pelos en la lengua. Una vez más, la conductora de “Magaly Tv: La Firme” fue directa y sincera con Dalia Durán, quien presentó este fin de semana su show de lanzamiento como cantante y bailarina.

Como se recuerda, desde hace algunos días, la madre de los hijos de John Kelvin, quien cumple condena por maltrato y violación sexual en perjuicio de ella, anunció con bombos y platillos su debut en los escenarios en una reconocida discoteca de Lima.

Sin embargo, lo que jamás imaginó, es que sería duramente criticada por la calidad de su show, su forma de bailar y hasta la voz con la que entonó algunas melodías. “Ese show no le gana a nadie (...) no sé si es mejor cantante que bailarina”, expresó Magaly Medina durante la última edición de su programa.

“Si ofreces un show de dos soles, qué te va a responder el público, ya que se ha vuelto exigente. Lógicamente, esperaban de ella mucho más. Por eso nadie le hacía caso, nadie quería bailar con ella, subir al escenario, la ignoraron totalmente”, acotó la figura de ATV.

Según las imágenes que mostraron en “Magaly Tv: La Firme”, la discoteca se encontraba casi llena, aproximadamente a un 80% de capacidad, sin embargo, el público se encontraba un poco apático con la extranjera.

Para la periodista, ni las intensas clases de baile que realizó la cubana, ayudaron a que se desenvuelva mejor en el escenario, por lo cual consideró que este es el “debut y despedida” de los shows musicales de Dalia Durán.

Antes de subir al escenario, la expresentadora de televisión, fue maquillada y peinada por un equipo de profesionales que le hicieron lucir como toda una estrella. Incluso fue desplazada rodeada de un gran número de personal de seguridad, para impedir que la prensa la aborde antes de su función.

SHOW DE DALIA DURÁN

Como primer acto, la cubana presentó un baile con una coreografía donde tenían como elemento principal las sillas, en el cual lució un hermoso corset blanco lleno de pedrería, unas botas altas de cuero y el cabello suelto en forma de ondas.

Posteriormente, se cambió por un traje más sensual, que consistía en una lencería con temática de ángel. Aquí el público se mostró un poco más suelto y trataban de interactuar con la modelo que se notaba visiblemente nerviosa.

“Buenas noches cómo están chicos, muchísimas gracias, ante todo, por venir a vernos el día de hoy, mi corazón lo tengo acá con ustedes, estoy muy agradecida por este recibimiento hermoso”, fueron las primeras palabras de Dalia Durán.

Luego, el programa de la presentación continuó con un desfile de modas en lencería, el cual fue protagonizado por las bailarinas que forman parte de su elenco. También realizó un concurso de baile y subió al escenario a algunas jóvenes para participar.

En otro momento, la estrenada cantante, dijo que se encuentra en búsqueda de un nuevo amor. “Estoy buscando un chico que me abrigue en este frio. Quiero sabe si aquí hay hombres fieles, levanten la mano los hombres que no engañan a sus parejas”, dijo Dalia mientras trataba de romper el “hielo” con el público presente”.

Hace algunos días, la extranjera había prometido que lanzaría su nuevo tema musical en ese espectáculo; sin embargo, eso no sucedió. “Hemos estado ensayando, no solo soy yo, somos un elenco completo. El día de hoy no voy a lanzar mi tema”, expresó en la discoteca.

