‘Tomate’ Barraza envía emotivo mensaje a su madre, detectada con cáncer por segunda vez: “Vamos con todo”

'Tomate' Barraza envió conmovedor mensaje a su madre en redes sociales. (Foto: Instagram/@carlosbarrazaoficial)

Carlos ‘Tomate’ Barraza está viviendo un delicado momento. Su madre, la señora Martha Chervellini, ha sido detectada por segunda vez con cáncer. Pese al diagnóstico, el locutor de radio no pierde la esperanza y espera su pronta recuperación, así lo expresó en un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el líder de la orquesta musical Los Barraza contó que su madre fue detectada con cáncer en el 2008. En aquel entonces, Doña Martha pudo superar la grave enfermedad para el alivio de Carlos y los demás miembros de su familia. No obstante, nuevamente está en la lucha por su vida.

“X años atrás, a mi madre le detectaron esa palabra que todos hemos escuchado varias veces, pero que cuando toca a los nuestros, morimos de miedo, el cáncer. Ese monstruo que ya despedimos antes y que hoy volvió”, escribió en Instagram.

“Pero mi reina lo combatirá con esa gran sonrisa y fortaleza que la caracteriza. Te amo, mamá Martha, vamos con todo”, agregó junto a una fotografía abrazando tiernamente a su madre, quien se encuentra recibiendo tratamiento en una clínica.

Madre de 'Tomate' Barraza fue detectada con cáncer. (Foto: Instagram/@carlosbarrazaoficial)

En la caja de comentarios, diversas figuras del medio le enviaron fuerzas a ‘Tomate’ Barraza y a su mamá, entre los cuales destacaron Daniela Darcourt, Samuel Suárez de Instarándula, Armando Machura, Cielo Torres, Gabriela Serpa y Óscar López Arias.

Es importante resaltar que, en octubre de 2021, el exconductor de TV se extirpó las glándulas mamarias con el objetivo de evitar un posible cáncer a futuro. Al parecer, la neoplasia es una enfermedad que ha perseguido a sus familiares cercanos, por lo que él no quiere correr los mismos riesgos.

“Por el antecedente cancerígeno de mi madre, era sacarlas, así que me retiraron esas glándulas y todo salió bien gracias a Dios. Les pido a todos los hombres que se hagan un chequeo, que no tengan miedo. No tengas miedo amigo, hazte tu chequeo y, obviamente, las mujeres con mucha más razón”, aconsejó en su plataforma tras la intervención quirúrgica.

El cantante peruano se sometió a una intervención quirúrgica. (Foto: Instagram)

DEMOSTRÓ SU BUEN CORAZÓN

Meses atrás, ‘Tomate’ Barraza y su hija Gaela Barraza estuvieron este miércoles en el programa En Boca de Todos para presentar la secuencia “Te compro todito” donde ambos salieron a las calles para ayudar económicamente a las personas de bajos recursos que trabajan vendiendo caramelos o algún producto.

Padre e hija se pasearon por el distrito de San Miguel y repartieron un poco de dinero sacando lágrimas en aquellos beneficiados. Según se pudo apreciar en el vídeo, la joven modelo entregaba un poco de su propina como parte de la donación. Esto sin duda conmovió al también locutor radial.

“Las gracias queremos darles nosotros a ustedes (a En Boca de Todos). Definitivamente somos un instrumento para llegar a las personas que realmente lo necesitan. Agradezco a la producción del programa por habernos llamado”, dijo Carlos Barraza muy conmovido luego de haber visto el resumen de su labor social.

Asimismo, resaltó la compañía de la adolescente de 14 años y lamentó que no pueda ayudar a más personas. “A mí, mi padre y mi abuelo me enseñó que la limosna nos libra del pecado. Yo me siento orgulloso de la calidad que tiene Gaela para acompañarme a hacer estas cosas. Lamento no poder ayudar a todo el mundo”.

Gaela Barraza y Tomate Barraza realizan labor social. VIDEO: América TV

