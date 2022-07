Dalia Durán se destapa en infartantes fotos en lencería para promocionar trabajo en discotecas

Dalia Durán se destapa en infartante sesión de fotos para su trabajo como animadora de discotecas. Fotos: composición.

Dalia Durán dejó atrás los días de lágrimas y lamentaciones por los episodios de violencia que vivió junto a su expareja John Kelvin y ahora se muestra renovada y se deja ver en una nueva faceta como anfitriona y modelo.

Asimismo, ya no quiere saber nada de las disputas que tiene con la familia de Jonathan Sarmiento, quienes afirman que han venido apoyando a la cubana; sin embargo, ella indica costea sola los gatos de educación, alimentación y viviendo de sus cinco hijos. Como se recuerda, Dalia tiene un hijo mayor y cuatro con el cantante salsero que se encuentra recluido en el penal de Lurigancho.

En la cuenta de Instagram de la agencia que maneja sus contratos, se puede ver a Dalia Durán en lencería en un video de la infartante sesión de fotos que realizó y no dejó mucho a la imaginación, para el agrado de sus seguidores.

Dalia Durán se muestra más sexy que nunca en sesión de fotos. Fotos: captura

La cubana vestía una sexy lencería blanca y mallas en el mismo tono, posaba de forma sensual y bastante natural cada una de las instantáneas y es que ahora se quiere dedicar a animar shows en las discotecas a nivel nacional

“Atención discotecas de todo el Perú, venimos con un súper show con canto, modelaje, desfile y regalos para todo ustedes… ahí los esperamos y nos vemos pronto en los escenarios” , mencionó Dalia en el video de promoción.

Dalia Durán se destapa en sesión de fotos en lencería. Video: Instagram

TAMBIÉN SE DEDICARÁ AL CANTO

Pero al parecer esta nueva faceta no viene sola y es que, la bella rubia también lanzará su propia orquesta y ella será la solista, así lo dio a conocer en el programa de Magaly Medina. Además indicó que no le haría la competencia al salsero John Kelvin, ya que afirmó que no cantará ni cumbia ni salsa.

Con un vestuario pequeño, basado en un short y un top en colores blanco, fucsia y plateado, llegó al set de Magaly TV La Firme la noche del 6 de julio, Durán comentó que hará shows en discotecas de Lima y provincias del Perú.

“Ahora estoy saliendo con Dalia Durán y orquesta, como solista”, se presentó la bella rubia. La conductora le preguntó: ¿Le vas a hacer la competencia a tu ex? Y Dalia respondió muy sonriente que no, porque se dedicará a otro género musical.

En otro momento de la pequeña entrevista, la conductora de ATV le hizo la consulta si se animaba a abrir una cuenta de Onlyfans, pero la cubana lo descartó totalmente. “Es algo que me piden muchísimo, pero descarto totalmente el tema del OnlyFans”, indicó.

Por otro lado, Durán comentó que le ha costado ‘destaparse’ para mostrarse en un vestuario bastante pequeño, pero lo toma como una nueva experiencia y de esa manera podrá mantener el hogar que tiene con sus hijos.

DALIA PERDIÓ TRABAJOS POR RETRACTARSE EN DENUNCIA

La madre de familia perdió algunos contratos de trabajo por retractarse de la denuncia por violación sexual que le había puesto a John Kelvin. En el programa de Amor y Fuego, Durán confesó que tomó la decisión de ya de decir que no había sido violentada sexualmente por el salsero porque su familia se lo pedía mucho, ya que Kelvin iba a recibir una condena de 21 años de cárcel por el delito de violación sexual.

Ella señaló que confió en las palabras de la familia del cantante, que dijeron que la iban a apoyar económicamente siempre y cuando ella no diga que fue vulnerada por su expareja. Pero luego las cosas cambiaron y la dejaron de apoyar, por eso es motivo, es que salió a declarar y contar todo a los medios.

Sin embargo, ahora, quiere salir adelante por su propia cuenta y con lo que gane poder llevar el sustento a su hogar que está integrada por cinco niños.

Dalia Durán lanzará su orquesta musical. Video: Magaly TV: La Firme.

SEGUIR LEYENDO: