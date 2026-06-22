Perú

Tragedia en SMP: madre y sus dos hijas mueren atrapadas en un incendio

La madrugada del lunes, un incendio en un edificio terminó con la vida de tres mujeres venezolanas que planeaban viajar a España en las próximas semanas

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Un devastador incendio en un edificio de San Martín de Porres cobró la vida de una madre de nacionalidad venezolana y sus dos hijas. El siniestro, presuntamente originado por un cortocircuito, impidió que las víctimas pudieran escapar del denso humo.| Latina Noticias

La madrugada del lunes, un incendio en un edificio de cinco pisos en San Martín de Porres (SMP), en el norte de Lima, dejó como saldo la muerte de una madre de aproximadamente sesenta años y de sus dos hijas, de diecinueve y veinticuatro años. Las víctimas, identificadas preliminarmente como Ester y sus hijas, residían en el segundo piso del inmueble, en la urbanización Huaytapallana.

Tres integrantes de una familia, madre y dos hijas, fallecieron en un incendio que afectó a catorce familias en un edificio de San Martín de Porres mientras organizaban su viaje a Europa
Tres integrantes de una familia, madre y dos hijas, fallecieron en un incendio que afectó a catorce familias en un edificio de San Martín de Porres mientras organizaban su viaje a Europa| Foto: Latina Noticias

Investigación del caso

Según vecinos entrevistados por Latina Noticias, el fuego se habría iniciado en la cocina del departamento de la familia, posiblemente por un cortocircuito en las instalaciones eléctricas del edificio.

“Sentimos cómo empezó la explosión de la electricidad y se encendió toda la parte de la pared, porque es como drywall. Fue en la puerta, porque vi la candela cuando explota”, relató una vecina, quien presenció el inicio del incendio desde su vivienda contigua.

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Una familia venezolana perdió la vida tras quedar atrapada en su departamento durante un incendio en Lima, cuando se preparaban para mudarse a España y buscaban mejores oportunidades| Foto: Latina Noticias
Una familia venezolana perdió la vida tras quedar atrapada en su departamento durante un incendio en Lima, cuando se preparaban para mudarse a España y buscaban mejores oportunidades| Foto: Latina Noticias

Otras versiones incluyen la posibilidad de una fuga en un balón de gas, aunque las autoridades aún investigan el origen exacto. Las condiciones del edificio —donde presuntamente existen instalaciones eléctricas irregulares— dificultaron la evacuación y propagaron el humo por los pasillos, complicando el rescate.

“Ellas gritaban, pedían auxilio, pero no podíamos llegar porque el humo abrasó todo el pasillo”, narró otra residente.

En total, al menos catorce familias, en su mayoría venezolanas, resultaron afectadas. Adultos, niños y mascotas debieron abandonar el edificio durante la emergencia, quedando a la intemperie y a la espera de una evaluación del estado de sus viviendas. En el primer piso funciona una pollería, lo que incrementó la alarma entre los residentes y los equipos de rescate.

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Madre se mudaría a España en las próximas semanas

Ester trabajaba como empleada del hogar en diferentes domicilios de Lima, mientras que sus hijas estaban dedicadas a sus estudios. La familia había residido varios años en Perú y, en los días previos al incendio, vendía pertenencias para completar el dinero necesario para emigrar a España.

“Estaban vendiendo sus cositas para irse”, comentó una vecina cercana.

La Policía Nacional del Perú y los bomberos se desplazaron rápidamente al lugar, pero la ubicación del departamento —al fondo del segundo piso— y la propagación del humo impidieron el acceso oportuno. Las tres víctimas fueron encontradas sin vida en una misma habitación, donde se habrían refugiado al no poder salir por la puerta bloqueada por las llamas.

La tragedia en San Martín de Porres evidenció las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchas familias migrantes y puso en agenda la situación de la seguridad en edificaciones multifamiliares en zonas urbanas de Lima.

Canales de ayuda

  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): Brinda atención médica prehospitalaria, traslado de heridos y coordinación con hospitales en casos de emergencias. Teléfono de emergencia: 106
  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Atiende incendios, rescates y otras emergencias en todo el país. El personal de bomberos acude al llamado y realiza labores de extinción, evacuación y prevención. Teléfono de emergencia: 116
  • Policía Nacional del Perú (PNP): La PNP resguarda la zona afectada, colabora en la evacuación y brinda apoyo logístico durante emergencias. Teléfono de emergencia: 105

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