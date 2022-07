Congresista Gladys Echaíz se incorporó a la bancada de Renovación Popular

Gladys Echaíz postularía a la presidencia del Congreso de la República con el partido Renovación Popular.

La noche del último martes 19 de julio, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, informó que su colega Gladys Echaíz ha decidido unirse a las filas de su bancada tras aceptar la invitación formal que se le dio.

En entrevista con RPP Noticias, Montoya también habló sobre la eventual postulación de Echaíz a la presidencia del Congreso de la República y aseguró que siempre ha estado a favor de su candidatura, pero recalcó que este tema recién lo verán en próximas reuniones.

“La hemos invitado y esperamos su respuesta hasta el día de hoy. Ya aceptó y hemos hecho la carta correspondiente para entregarlo al oficial mayor. Lamentablemente, esta información debió darse mañana y no hoy (sobre postulación de Echaíz a la Mesa Directiva), lo veremos en la reunión de bancada que tendremos”, expresó el congresista.

“Pienso que (Gladys Echaíz) es una mujer que tiene las capacidades necesarias para este puesto, pero se tiene que definir en la reunión de bancada de mañana. No hemos hablado con otras bancadas sobre este tema”, puntualizó.

Como se recuerda, la congresista Gladys Echaíz renunció el pasado viernes a la bancada de Alianza para el Progreso (APP), en el marco del último día de la primera legislatura del Congreso de la República.

La notificación la dio a conocer mientras se realizaba la votación del retorno a la bicameralidad, que fue aprobado por el Pleno, pero deberá ser ratificado vía referéndum.

“Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez comunicarle que por razones de conciencia he tomado la decisión de renunciar el ‘Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso’ que representa”, se leyó en su comunicado.

¿POR QUÉ SE DIO SU RENUNCIA?

La noche del último viernes 15 de julio, la congresista Gladys Echaíz respondió ante la prensa sobre los motivos que tuvo para presentar su renuncia irrevocable a la bancada de César Acuña.

Según indicó Echaíz, una de las principales causas de su salida se debió al trato desigualitario entre los miembros del APP y los invitados.

“Ha sido público que se establecían diferencias entre los miembros del partido y los invitados, y no se sabía si uno pertenecía o no a una bancada, pues a veces si y a veces no se nos citaba a las reuniones, hemos desconocido los acuerdos y finalmente, no sabíamos qué pasaba. Además, también ha sido públicas las expresiones que se han venido vertiendo especialmente contra mi persona desde hace mucho tiempo”, señaló la parlamentaria.

Asimismo, descartó que esta decisión tenga algo que ver con una postulación suya a la Mesa Directiva del Congreso.

“Eso se ha venido diciendo a través de las organizaciones sociales, comentarios y nada más”, indicó y reafirmó que su salida de APP no tiene nada que ver con el tema.

“No es esa la razón que me mueve a mí. Las especulaciones creo que no son buenas. Quien me conozca, a lo largo de mi vida sabrá que no me mueve a mí un cargo, una elección. Finalmente, he tenido cargos importantes en el país que no tendría que hacer este tipo de cosas por un cargo directivo, que pueda darse mañana o pasado, o como no”, añadió.

La parlamentaria no descartó en aquel entonces su postulación a la Mesa Directiva, por el contrario, dejó entrever que sí aceptaría postular al máximo cargo del Parlamento, en caso otros partidos la invitaran a sumarse a sus bancadas. “Solo si mi país me necesita, nada más”.

SIGUE LEYENDO