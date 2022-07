Alejandra Baigorria, Angie Arizaga, Yaco Eskenazi y más participantes que se alejaron de EEG por una lesión

Chicos reality que se retiraron por lesión.

Esto es Guerra ha visto pasar por su set de televisión a diversos personajes que han intentado consolidarse como chicos reality. Muchos de ellos continúan en carrera, mientras que otros decidieron dar un paso al costado para realizar otros proyectos o incluso se vieron obligados a hacerlo.

Aunque en más de una ocasión han subestimado lo duro que puede ser convertirse en un buen competidor, lo que si genera es un desgaste físico que, con los años, puede afectar la salud. Por esa razón, algunos de los competidores han preferido dar un paso al costado para evitar mayores consecuencias.

Y es que, debido al esfuerzo que hacen a diario, muchos han generado lesiones en diversas partes de su cuerpo que ya no les permiten competir como antes. Esta fue la razón para dar un paso al costado en la competencia. Aquí te contamos que competidores tomaron esta decisión.

YACO ESKENAZI

El recordado capitán histórico de los Leones, tomó la decisión de retirarse de la competencia en el 2015. En aquel entonces tenía dos meniscos rotos en la rodilla derecha, incluso uno de ellos tenía forma de asa de un balde. El esposo de Natalie Vértiz fue operado y allí se le halló dos ligamentos dañados.

Unos meses más adelante renunció irrevocablemente al programa asegurando que su ciclo en Esto es Guerra había terminado. Desde entonces, solo ha regresado como capitán o para apoyar al equipo, pero no se expone a competencias extremas.

ANGIE ARIZAGA

La popular ‘Negrita’ venía arrastrando una lesión debido a dos hernias que tiene. En el 2021, se desenvolvía en la competencia pero no al 100%, por esa razón fue criticada en más de una ocasión en las redes sociales.

Sin embargo, este 2022, Angie Arizaga no fue presentada como competidora del programa. De esta forma confirmaba que su lesión no le permitía competir. Pero, reapareció como visita en el programa y allí reveló como iba evolucionando su recuperación.

“Ya puedo hacer un poco de peso puedo cargar, pero no me siento apta para la competencia que es demasiado fuerte. Está Paloma y Jota y los apoyo desde afuera. Me encantaría volver, pero no sé todavía si puedo estar en competencia”, comentó. Pese a ello, continúa fuera de la competencia.

ALEJANDRA BAIGORRIA

La novia de Said Palao se había mantenido fuera de la competencia debido a una rotura de tendón. La empresaria estuvo en rehabilitación por varios meses, pero regresó a la competencia hace algunas semanas.

Sin embargo, en los circuitos de semifinal, Alejandra Baigorria notó que su cuerpo no reaccionaba de la misma forma y no se sintió al nivel de la competencia. Por esa razón, decidió renunciar en vivo al programa y lo ratificó esta tarde en En Boca de Todos.

“Es algo que es difícil. Yo tuve una lesión hace 8 meses y pensé que estaba recuperado. Me limita demasiado, pensé que podría llegar a algo pero la decepción para mí misma y para los fanáticos combatientes, me hace sentir que no deba seguir. Traté, luché pero mi tendón no me deja. Es frustrante, nadie sabe cuando llego a mi casa sufriendo del dolor. No es fácil y prefiero dar un paso al costado”, sentenció.

TRACY FREUNDT

En enero del 2014, Tracy Freundt era parte de Esto es Guerra. En enero de ese año, la guerrera decidió dar un paso al costado en el reality debido a una lesión muscular que sufrió mientras se encontraba en la competencia La Ratonera.

El 22 de enero, la joven sufrió un desagarro en el glúteo mayor, tras ello y por recomendación médica debía reposar por al menos 20 días. Pero, la modelo prefirió priorizar su salud y se retiró de la competencia.

