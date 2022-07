Grasse Becerra revela que tiene 3 meses de embarazo y muestra fotos de su ecografía

Grasse Becerra anuncia que está embarazada después de 18 años de haber dado a luz a su primera hija. (Foto: Instagram)

Grasse Becerra sorprendió al revelar que se encuentra en la dulce espera tras haber perdido a su bebé hace aproximadamente 6 meses. Como se recuerda, la modelo empezó el 2022 contando que fue operada de emergencia durante su viaje a Chiclayo debido a una hemorragia uterina. En ese momento, ella no sabía que estaba embarazada hasta que le dieron la noticia.

Tras el difícil momento, la peruana se mostró recuperada y siguió con sus actividades cotidianas. Ahora, ha dejado a más de uno sorprendido al contar que está nuevamente esperando a su segundo hijo después de 18 años que dio a luz a su primera hija.

La mañana de este 20 de julio, Grasse Becerra estuvo como invitada en el programa “D’Mañana” para contar todos los detalles de su nueva etapa e, incluso, mostró las fotografías de su ecografía. Si bien, en un primer momento no se notó la forma de su abdomen, solo tuvo que ponerse de perfil para dejar ver su embarazo.

“Estoy embarazada. Mañana (21 de julio) cumplo 13 semanas, o sea, son tres meses y 6 días. Después de casi 18 años vuelvo a ser mamá. Es un bebé arcoíris porque me dieron 50% de probabilidades de tener un bebé otra vez, pero Dios quiso que sí pasara y, de verdad, estoy feliz”, dijo derramando algunas lágrimas de emoción.

El hecho dejó emocionados a los conductores del espacio matutino, quienes quisieron saber cómo había tomado su hija mayor la noticia de que su mamá estaba esperando a un bebé. Según Becerra, su primogénita ha sido de las más entusiasmadas y confesó que será ella la encargada de organizarle su baby shower.

“Tengo a mi hija que me va a ayudar bastante. Me ha prometido que me va a ayudar bastante. Está feliz, yo pensé que lo iba a tomar con celos, pero está chocha. Me va a organizar el baby shower y la revelación del sexo”, agregó.

Finalmente, confesó que su doctora ya sabe el sexo de su bebé, pero no quiere enterarse hasta quincena de Agosto, pues desea que el cumpleaños de su hija se celebre con tranquilidad y luego comenzará con los preparativos para el famoso “Gender Reveal”.

Grasse Becerra revela que tiene 13 semanas de embarazo y muestra fotos de su ecografía. (VIDEO: YouTube)

