Alejandra Baigorria rompe en llanto tras anunciar su renuncia a EEG: “Mi tendón no me deja competir”

Alejandra Baigorria se quiebra al contar que ha decidido renunciar a Esto es Guerra. (Foto: Captura)

El programa Esto es Guerra se encuentra en su semana de semifinal y los equipos están enfrentándose en un largo circuito de obstáculos. El último martes 19 de julio, fue el turno de Alejandra Baigorria, quien no pudo darle el punto a los Combatientes tras perder contra Melissa Loza.

Horas después de su duelo, la chica reality sorprendió a sus seguidores al anunciar que ha decidido renunciar al reality de competencia. La empresaria utilizó sus redes sociales para dar su descargo y asegurar que la lesión de su tobillo que sufrió en octubre del 2021 evita que dé lo mejor de ella.

“Un mes y dos semanas me hicieron ver que hay ciclos que cerrar... Una rotura de tendón me sacó de esta etapa, regresé porque pensé que podía, pero no. Es frustrante para mí y es difícil tener que tomar esta decisión, pero no seguiré más en EEG (Esto es guerra)... Fueron años maravillosos, pero cuando tu cuerpo te dice que no se puede, no se puede”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Alejandra Baigorria agradeció a las personas que la estuvieron apoyando desde que regresó al reality de América TV el pasado 08 de junio y pidió disculpas a los fanáticos del espacio televisivo por no haberse dado cuenta antes que ya no puede competir.

“Es doloroso llegar a casa y ver tu pie hinchado por el esfuerzo, uno que no vale la pena porque no pude. Muchas gracias por el apoyo de todos y gracias también a los que me hicieron darme cuenta que debo dar un paso al costado. Discúlpenme si no puede ser lo que antes fui, lamentablemente hay lesiones que te sacan del juego de por vida”, agregó.

Foto: Instagram

Alejandra Baigorria también publicó una foto de la vez que pudo dar sus primeros pasos luego de la cirugía para reconstruir uno de sus tendones. “Hay etapas que se deben cerrar, por más que uno quiera a veces no se puede. Discúlpenme por no haber podido lograr y gracias por estos lindos años”, añadió sobre la imagen.

Foto: Instagram

Recordemos que, muchos creían que no regresaría a EEG pues a inicios de esta última temporada no la presentaron como uno de sus integrantes. Sin embargo, hace unas semanas, apareció en el reality señalando que estaba recuperada para participar en todos los juegos.

Luego de hacer público su renuncia, En Boca de Todos se puso en contacto con Alejandra Baigorria para que de más detalles de la decisión que ha dejado a más de uno con la duda si se le verá compitiendo en la próxima edición de Esto es Guerra.

“¿Te ratificas en tu renuncia?”, le preguntó Maju Mantilla y a lo que la popular ‘Gringa de Gamarra’ contestó derramando algunas lágrimas. “Sí, totalmente. Es algo que es difícil. Yo tuve una lesión hace 8 meses y pensé que estaba recuperado. Me limita demasiado, pensé que podría llegar a algo pero la decepción para mí misma y para los fanáticos combatientes, me hace sentir que no deba seguir. Traté, luché pero mi tendón no me deja. Es frustrante, nadie sabe cuando llego a mi casa sufriendo del dolor. No es fácil y prefiero dar un paso al costado”.

Alejandra Baigorria rompe en llanto tras anunciar su renuncia a Esto es Guerra | VIDEO: América TV / En Boca de Todos

