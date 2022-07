Perú Libre asegura que su ausencia en la primera Mesa directiva del Congreso fue un acto de discriminación

Waldemar Cerrón espera que Perú Libre no vuelva a ser discriminado en la elección de la Mesa Directiva.| Foto: Agencia Andina

Las bancadas parlamentarias continúan en las negociaciones para determinar que agrupaciones y rostros conformarían la próxima Mesa directiva del Congreso. Sobre la encabezada por María del Carmen Alva desde julio del año pasado, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, dijo que la ausencia de su agrupación en aquel grupo respondió a un acto de discriminación que esperan no se repita este año.

“Aquí hubo un sesgo y espero que esta vez los congresistas de todas las bancadas no vuelvan a cometer ese acto de discriminación con Perú Libre”, dijo desde el Hall de los pasos perdidos. Este recalcó que la ausencia del partido del lápiz sucedió a pesar del porcentaje obtenido en las elecciones generales. “Fíjese, en la primera legislatura no la ocupó pese a que la mayoría de peruanos votó por Perú Libre”, recalcó.

Ahora Perú Libre pretende ser parte de la nueva Mesa directiva, la misma que se votará en los próximos días. Sobre la participación de esta agrupación en las listas a presentarse, no hubo detalles más allá del deseo de postulación. “Pronto les avisaremos, estaré viniendo acá y diremos que nos estaremos presentando a la Mesa Directiva, que es un deber imperioso”, declaró Waldemar Cerrón a los medios de comunicación.

Hasta el momento no se sabe si Perú Libre presentará una lista integrada solo por sus miembros o integrantes de otras bancadas, ya sea aliadas o de oposición. Sin embargo, días atrás negaron que estén negociando la posibilidad de presentar una lista conjunta con Fuerza Popular. La negativa fue confirmada por el congresista Jaime Quito, quien recalcó no ser vocero de la agrupación, pero que dicho pacto no estaría en conversación.

“Desconozco esa afirmación. Dudo totalmente que hagamos un acuerdo con esa bancada (de Fuerza Popular)”, dijo en conversación con la prensa. Sin embargo, resaltó que tiene ciertas dudas sobre el acercamiento ya que el fujimorismo ha mostrado rechazo a uno de sus proyectos.

“No tengo conocimiento, pero tengo dudas con que se dé esa situación. No tengo ahora la tarea de vocero, pero lo descartamos. Como Perú Libre, descartamos cualquier tipo de sospecha, de acuerdo, conversaciones o alianzas que, supuestamente, se puedan hacer (con Fuerza Popular)”, dijo a La República.

PRIMERA RENUNCIA

A pesar de que días atrás, Gladys Echaíz aseguró no tener planeado renunciar a la bancada de Alianza para el Progreso si no se le tenía en cuenta para la Mesa directiva, finalmente presentó su dimisión. Según indicó Echaíz, uno de las principales causas de su salida se debió al trato desigualitario entre los miembros del APP y los invitados.

“Ha sido público que se establecían diferencias entre los miembros del partido y los invitados, y no se sabía si uno pertenecía o no a una bancada, pues a veces si y a veces no se nos citaba a las reuniones, hemos desconocido los acuerdos y finalmente, no sabíamos qué pasaba. Además, también ha sido públicas las expresiones que se han venido vertiendo especialmente contra mi persona desde hace mucho tiempo”, señaló la parlamentaria.

Asimismo, descartó que esta decisión tenga algo que ver con una postulación suya a la Mesa Directiva del Congreso. Como se recuerda, la ex fiscal de la Nación era voceada como una de las candidatas a presidir el Congreso en el siguiente periodo anual de sesiones. “Eso se ha venido diciendo a través de las organizaciones sociales, comentarios y nada más”, indicó y reafirmó que su salida de APP no tiene nada que ver con el tema.

