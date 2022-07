Ministro Felix Chero se defiende y asegura que nunca ha agraviado al Congreso

Felix Chero salió a esclarecer sus declaraciones en torno a un eventual cierre del Congreso.

La tensión entre el Poder Ejecutivo y Legislativo se ha reforzado a partir de las recientes declaraciones del ministro Felix Chero. En una reciente aparición en los medios de comunicación este se refirió a los mecanismos constitucionales que les permite concretar una disolución del Congreso. Tras la ola de críticas, el titular del Minjus publicó un mensaje en Twitter intentando aclarar sus palabras.

Chero, asegurando ser “respetuoso de la Constitución y de las instituciones democráticas”, vio necesario aclarar que durante la cuestionada entrevista se refirió “a la habilitación constitucional del procedimiento del voto de confianza”. Esta medida al ser negada hasta en dos oportunidades por la representación nacional, faculta al presidente de la república disolver el Congreso, tal como sucedió en setiembre de 2018.

“Jamás he agraviado al Congreso ni a ningún poder del Estado”, dijo el ministro quien a finales de junio se refirió a la oposición representada en el Parlamento como “una jauría de hienas lo quiere devorar todos los días”.

Sobre un eventual cierre del Congreso, Chero ha señalado que no es un tema que se haya discutido en el Consejo de ministros, pero resaltó que es una posibilidad al alcance del presidente Pedro Castillo. “Siempre he pensado y lo he transmitido, no solo al presidente sino al Consejo de Ministros, que quebrantar el orden democrático, corroer las instituciones democráticas, no es saludable para el país. Queremos en todo lo posible evitar mayores problemas”, indicó Félix Chero.

La propuesta del Ejecutivo tendrá que ser analizada y posteriormente aprobada por el Congreso de la República. Foto: Andina

También dijo que existen decisiones constitucionalmente viables y que habilitan lo que pretende plantear al Jefe de Estado, pero que deben ser la última opción. “Particularmente creo que cerrar el Congreso de la República o lanzar un misil de cuestión de confianza es generar mayor provocación y confrontación, pero que quede claro que es legítimo hacerlo y lo tenemos pensado”, puntualizó.

“Confió que en la recomposición de la Mesa Directiva se tengan integrantes que puedan generar líneas de consenso que permitan dialogar, agendar un proyecto de Gobierno conjunto entre el Ejecutivo y Legislativo, de lo contrario se evaluará en su momento. No descartamos ninguna posibilidad”, acotó.

Lo dicho en los medios de comunicación, le ha valido una invitación del Congreso para explicar lo que pretendía decir. El documento ha sido presentado por la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País). “Ante las lamentables declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, que amenaza con un posible cierre al Congreso y genera inestabilidad en el país, he solicitado a la Comisión Permanente se le invite en la próxima sesión para conocer su descargo”, escribió Amuruz en su cuenta de Twitter, donde adjuntó el oficio dirigido a María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.

TIENDE LA MANO

Así como lo han hecho varios integrantes del Ejecutivo, Felix Chero ha resaltado la necesidad de detener las confrontaciones entre poderes del Estado, al menos es lo que dijo a finales de junio durante un Consejo de ministros descentralizado. Este señaló que los congresistas de la República “deben actuar de manera cohesionada con el Poder Ejecutivo, por una agenda país y por el bienestar de todos los pueblos del Perú”.

Asimismo, en el marco del Consejo de Ministros Descentralizado que se desarrolló en la región Arequipa, el titular de Justicia llamó a los parlamentarios a dejar de lado “confrontaciones irracionales” y situaciones que “parecieran parte de una campaña electoral” que ya quedó en el pasado.

Chero agregó además que los parlamentarios y el presidente de la República fueron escogidos para un periodo de cinco años, tal como lo decidió el pueblo. De este modo, resaltó que en “democracia y legitimidad” ese mandato se debe respetar.

