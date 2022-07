María del Carmen Alva asegura que ella y su familia siguen recibiendo amenazas de muerte

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. Foto: Congreso

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, denunció que nuevamente ha sido víctima de amenazas de muerte por parte de desconocidos. La legisladora aseguró que solo hace unos días, su esposo, hijos y ella, recibieron un mensaje en donde le exigían que deje su cargo actual, de lo contrario “acabarían con la vida de todos”.

A través de los medios de comunicación, Alva dio a conocer esta noticia que causa alarma y preocupación al entorno de la parlamentaria porque esta no es la primera vez que recibe este tipo de amenazas.

“Es lamentable, pero muchos estamos recibiendo amenazas de muerte. Yo denuncié lo que había recibido mi hija (en junio). La semana pasada mi esposo, mi hija y mi hijo han vuelto a recibir lo mismo”, dijo en declaraciones para la prensa.

La titular del Legislativo relató que dichos mensajes son advertencias por no haber renunciado a su cargo de presidenta del Congreso. “(Los mensajes dicen) no me hiciste caso, no renunciaste y ahora vas a ver lo que te va a pasar. Prepárate tú y todos tus amigos”, señaló.

“Firma ‘Don sicario’, que es el mismo que me amenazó (en junio). La verdad que no sé quiénes son, pero cercano a mí no es, ¿no?”, cuestionó.

Recordemos que el pasado 15 de junio, María del Carmen Alva, denunció que venía recibiendo amenazas a través de un número de WhatsApp que utiliza su menor hija, en donde pedían su renuncia al cargo de presidenta del Congreso.

“Es concretamente una amenaza que exige mi renuncia y señalan el lugar en donde resido. Me indigna que esta amenaza haya llegado al celular de mi hija”, indicó en dicha oportunidad ante el Pleno.

“No voy a permitir que se metan con mi familia y mucho menos con mis hijos. ¿Qué pretenden?, ¿Me atacan por ser una mujer honesta que siempre ha actuado con actitud?, ¿Les duele que no sea corrupta, o acaso les molesta que este sea un Congreso que ha logrado el consenso?”, aseveró.

¿Qué opina Alva sobre una posible moción de vacancia a Pedro Castillo?

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, rompió su silencio y opinó sobre una posible moción de vacancia a el presidente Pedro Castillo durante la próxima legislatura. La titular del Congreso del Perú señaló que esta medida sería muy improbable, ya que los partidarios de izquierda van a mantenerlo “blindado”.

“Hay mucha gente que pide la vacancia. Yo, sinceramente, dudo mucho que haya votos para la vacancia en el Congreso porque solamente con los votos de izquierda, entiéndase Cambio Democrático, Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Democrático, con todos ellos, el presidente ya está blindado”, dijo la titular del Parlamento a los medios, en medio de la juramentación del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular.

“No necesitan conversar con Podemos Perú, Acción Popular, APP, Somos Perú ni nadie. El tema de la vacancia lo veo difícil porque los congresistas de izquierda lo van a proteger siempre y se van a inmolar por él”, añadió.

