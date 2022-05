Sheyla Rojas en contra de la pelea entre Mario Irivarren y Vania Blaudau: “Lo que ya fue, fue”

Sheyla Rojas en contra de enfrentamientos entre Mario y Vania. (Foto: Instagram)

A los seguidores de Mario Irivarren y Vania Blaudau todavía les cuesta creer que su ruptura se haya dado en malos términos. Y es que luego que hicieran oficial el fin de su romance, la modelo no ha dejado de atacar a su expareja, incluso lo acusó de haberla maltratado dentro de una discoteca.

Aunque en un primer momento el exintegrante de Esto es Guerra se negó a responder dichas afirmaciones, finalmente lo hizo para defender la buena imagen que tenía en televisión, negando rotundamente ser una persona agresiva.

Luego de sus declaraciones, la modelo no dudó en seguir hablando sobre el tema y empezó a insultarlo en redes sociales, señalando que Mario Irivarren era ‘un bueno para nada’, además de insinuar que le ofrecía servicios sexuales a un amigo a cambio de dinero.

Todo esto llevó a que el exintegrante de Esto es Guerra revele las conversaciones privadas que tuvo con Vania Bludau tras el fin de su relación, donde ella aceptaba que lo golpeó hasta en dos oportunidades por haberla insultado.

Este enfrentamiento no solo ha llamado la atención de los programas de espectáculos, sino también de sus excompañeres de reality, como es el caso de Sheyla Rojas, quien se animó a opinar sobre el tema.

Su comentario se dio mientras era entrevistada por el programa D’ Mañana. El magazine de Panamericana Televisión le consultó a la modelo sobre su expareja Pedro Moral, con quien casi contrae matrimonio. “Gran favor que me hizo”, fue lo primero que dijo al ver su imagen.

De manera inmediata, la exconductora de televisión precisó que no sabía los motivos por el que Vania Bludau y Mario Irivarren se enfrentaban, pero dejó en claro que debían de solucionarlo. “ Yo no entiendo por qué Mario y Vania se pelean, deberían de ser más bien agradecidos, lo que ya fue, fue ”, señaló.

Sus palabras causaron asombro entre los conductores del programa de Panamericana, quienes en lugar de ahondar sobre el tema, prefirieron cambiar de imagen para que hable sobre Maluma.

SHEYLA ROJAS ELOGIA A MAGALY MEDINA

Sheyla Rojas no tiene nada contra Magaly Medina pese a que en más de una ocasión sacó un ampay sobre ella. De lo contrario, en las últimas semanas se ha podido observar como ellas comparten el mismo espacio en México. Por este motivo, le preguntaron a la rubia por su relación con la ‘Urraca’.

“ Amiga no es. Amigas yo tengo muy pocas. Me cae bien como persona. Obviamente, Magaly por el tema de televisión, díos mío, hay cosas que no comparto. Pero como persona es muy buena gente, la verdad ”, dijo la actual pareja de ‘Sir Winston’.

