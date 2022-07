Magaly Medina cree que Jorge Cuba también debería estar alejado de su nieta tras denuncia de Melissa Paredes

Magaly Medina cree que Jorge Cuba también debería estar alejado de su nieta

Magaly Medina se refirió esta noche a las acciones de Jorge Cuba ante Melissa Paredes. Según un reporte de la Urraca, la exconductora de América Hoy se encontraría viviendo junto a su exsuegra tras la denuncia en contra de Rodrigo Cuba.

Luego de que el padre de la menor tuviera orden de alejamiento, la custodia habría pasado a manos de la matriarca de los Cuba. Sin embargo, hasta que la menor se adapte a una nueva realidad, su madre estaría compartiendo con ella.

“ No sabíamos que Melissa, de acuerdo a un convenio de palabra que ha tenido con el MIMP, específicamente con la Unidad de Protección Especial, para que la niña se quede en la casa de la abuela paterna. Ella, según cuenta en esta denuncia que le hace a su ex suegro, había quedado en que hasta que la niña se acostumbre a esta nueva casa, ella se iba a quedar a dormir ahí”, comentó en un principio la conductora de Magaly TV: La Firme.

Tras ello, leyó parte de la denuncia de Paredes en contra de su exsuegro donde lo acusa de violencia psicológica. En el documento, el señor Cuba la llama loca en más de una oportunidad y hace hincapié en que no hará acaso a ninguno de los acuerdos que se hicieron de palabra el día anterior.

Magaly Medina critica a Jorge Cuba tras denuncia de Melissa Paredes. (Video: ATV)

“Parece que el suegro de Melissa Paredes perdió los papeles. Ella refiere que la llamó loca, eres una mala madre, eres una loca, estás loca. Además que no importa lo que acordaron ayer en la reunión, aquí se hace lo que yo digo”, comentó la Urraca.

Además, lamentó que Jorge Cuba tenga una actitud como esa frente a su exnuera y su nieta pues es la menor quien se lleva la peor parte. Incluso, cree que si no sabe manejar su ira, lo mejor sería que él también esté alejado de la menor.

“Miren ustedes todo lo que se había armado y nosotros ni enterados y esto fue según ella que ha acusado a su exsuegro de violencia psicológica, porque como te pones a gritar de esa manera a la madre de tu nieta delante de la nieta. Me parece una falta de respeto absoluta y cuando una persona no puede controlar sus impulsos, no puede controlar esa ira que lleva dentro, entonces también debería estar apartado de su nieta y de su ex nuera”, sentenció molesta.

Finalmente, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer para que tome cartas en el asunto. Aclaró que es de conocimiento público que Jorge Cuba no tiene una buena relación con la exesposa de su hijo, pero ese no es motivo para agredirla psicológicamente.

“Yo creo que el Ministerio de la Mujer también debe verlo al señor. No puede perder así el aplomo y decirle todo lo que piensa de un momento a otro. Todo el país sabe que él no pasa a Melissa Paredes, pero eso de faltarle el respeto delante de la hija no está bien, por lo menos debió de controlarse, es una agresión psicológica fuerte”, sentenció la esposa de Alfredo Zambrano.

