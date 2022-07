La transcripción exacta de la denuncia de Melissa Paredes contra su exsuegro Jorge Cuba

La denuncia de Melissa Paredes contra Jorge Cuba

El último viernes 16 de julio, en el programa de Magaly Medina se reveló que Melissa Paredes había interpuesto una denuncia contra Jorge Cuba, padre de su exesposo, por violencia contra la mujer. Según indicó la conductora, Paredes había estado pernoctando en la casa de su exsuegra.

Sin embargo, este lunes 18 de julio, el programa Amor y Fuego mostró el documento completo de la denuncia de la exconductora de América Hoy contra su exsuegro. En el documento detalla todo lo que vivió y el porqué de esta nueva acusación. Aquí te mostramos que decía la denuncia.

Amor y Fuego muestra la denuncia de Melissa Paredes en contra de Jorge Cuba. (Video: Willax)

PUEDES LEER: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: nueva denuncia, silencio y más sobre su conflicto tras investigación de la Fiscalía

DENUNCIA DE MELISSA PAREDES A JORGE CUBA

Esto indica el documento de la denuncia:

El 14 julio a las 15 horas aproximadamente. Denunciante refiere que en el momento en que ella y su menor hija recién se despertaban, salieron de la habitación y se dirigieron a la sala comedor donde se encontraba el denunciado, el Señor Jorge Luis Cuba Hidalgo (63) tomando desayuno. El mismo que se acercó a la denunciante diciendo en tono moderado: Ya ves lo que ocasionas. Por tu culpa te han quitado a tu hija, por tu culpa toda la familia está así”. A lo que la denunciante contestó: “No es mi culpa, es lo que mi hija contado, yo no he inventado nada”

Posteriormente en horas de la tarde, se acercó al predio la abuela de la denunciante la señora Rosa Elena Taboada Landa a fin de visitar a la menor, siendo esta una alegría para la menor que la vio en ese momento desde la ventana. El denunciado al percatarse de la presencia de la señora le dijo a la denunciante gritando: “no va a ingresa de ninguna manera, esta es mi casa y se hace lo que yo digo, por algo estoy aquí para cuidar la situación. Es más, deberías irte tú también. Ándate de una vez porque va a venir el Ministerio y no quiero que te encuentren acá” a lo que la denunciante respondió: “Pero el ministerio dijo que yo podía estar aquí con mi hija hasta que se vaya acostumbrando, eso habíamos acordado con la UPE y el abogado de la UPE que eso se podía dar por el bienestar de mi hija.

A lo que el denunciado alteradamente contestó: “Estás loca eres, una mala madre y no me vengas a decir lo que tengo que hacer. Estás loca, tú estás loca, eres una mujer loca que no entiende nada. No me importa lo que acordaron ayer en la reunión, aquí se hace lo que yo digo o en todo caso lo que dice Ismena (esposa del denunciado) ¿Qué tienes que decir tú Ismena?” A lo que la señora Ismena respondió: “Yo no sé nada, el trato de ayer solo son palabras y las palabras no cuentan ahorita, lo siento mucho. Lo que acordamos ayer no cuenta”.

Por lo que la denunciante les respondió: “¿por qué me quieren alejar de mi hija?, no me digan que estoy loca. ¿Por qué me dicen que estoy loca? No es que quiera hacer lo que yo quiero es lo que acordamos ayer. Yo no tengo ninguna orden de restricción con mi hija. Puedo estar con ella, esto no es bueno para (hija) esto le afecta por eso acordamos con la UPE. Por favor no quiero alejarme de mi hija”.

En vista de todo este problema, la denunciante de comunico con el abogado de la UPE el DR Dioner el cual mediante una llamada telefónica les dijo a los presentes: “No hay ningún problema en que los familiares puedan visitar a la menor y que la madre permanezca con la niña, eso es lo que se había acordado”. Por ello los abuelos de la menor aceptaron que los familiares de la denunciante ingresen al predio habiendo esperado por más de media hora afuera del edificio.

Por tal motivo, el denunciado condicionó a la agraviada diciéndole: “Tu familia va a ingresar y si ingresa la familia de esta, también que venga mi hijo (El sr Jorge Cuba tío de la menor)”.

El señor Jorge Alonso Cuba Piedra, el mismo que cuando se acercó a la menor para saludarla, ella corrió a esconderse debajo de la mesa, él volvió a acercarse a la menor para ofrecerle una galleta, a lo cual la menor respondió: “No quiero”. La denunciante refiere que en todo momento la menor estuvo mirando a todos muy asustada.

SEGUIR LEYENDO