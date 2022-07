Magaly Medina criticó a Richard Acuña por alquilar una sala de cine para pedirle matrimonio a Brunella Horna

Magaly Medina comentó sobre el compromiso de Brunella Horna y Richard Acuña. (Foto: Captura)

Magaly Medina no fue ajena a la pedida de mano de Brunella Horna y Richard Acuña. Este 18 de julio, la popular ‘Urraca’ no dudó en comentar sobre el reciente compromiso y criticó que el hijo de César Acuña haya alquilado una sala de cine para realizar la propuesta de matrimonio.

Como se recuerda, el último sábado 16 de julio se difundieron videos y fotos del romántico momento que organizó el excongresista para pedirle a la conductora de América Hoy que se case con él. El político contrató el espacio del Cineplanet para que aparezcan fotografías de ambos y, posteriormente, se arrodilló con anillo en mano para hacerle la tan ansiada pregunta a la rubia empresaria.

Para celebrar, terminaron con una fiesta donde cantó en vivo Ezio Oliva. El hecho ha sido muy comentado tanto en redes sociales como en los distintos programas de espectáculo y Magaly TV La Firme no fue la excepción.

“Yo pensé que Richard iba a hacer más creativo y por supuesto nada tacaño. La hubiera llevado en un avión a Paris. Si querían la playa tenían las islas Maldivas. No sé cuantas islas de ensueño hay para pedirle matrimonio a tu novia, sobre todo cuando tienes plata como cancha. ¡Ay Por favor! cuatro mil soles qué le habrá costado“, comenzó diciendo la periodista.

“Ojalá que la boda sea mejor que la pedida, no así a la improvisada cerrar una sala de cine para ponerle unos videítos, una canción y pedirle la mano (...) De verdad que decepcionante”, agregó.

Asimismo, no pasó desapercibido que los conductores de América Hoy no estuvieron presentes. “Yo no veo a ningún lado a sus amigas de la mañana. Parece que ninguna es de su circulo cercano porque brillaban por su ausencia, no las convocaron ni las llamaron”.

Finalmente, Magaly Medina recalcó que el anillo de compromiso que le dio Richard Acuña a Brunella Horna no sería de gran valor, pues según las imágenes, solo tiene unos “cuantos brillantitos”. La periodista cuestionó al excongresista, pues aseguró que es un hombre con altos ingresos económicos.

“De Richard Acuña uno se espera una pedida de mano espectacular (...) Y sobre el anillo nadie ha hablado, pero qué puedes esperar. Debe ser una roca mínimo. La han hecho esperar tanto que debe tener el sortijón. No es que uno valore el amor de su pareja por el tamaño del anillo, pero si un hombre tiene su plata, lo que te da es su símbolo de amor y lo que te pueda comprar. No me digan que Richard Acuña no tiene plata”, concluyó.

BRUNELLA HORNA CUENTA LOS DETALLES DE SU PEDIDA DE MANO

“La historia fue increíble, para eso yo no quería ir al cine. Desde cuándo te gusta la película Thor, le pregunté. Bueno, me puse un buzo. Lo vi con camisa y me cambié”, contó la rubia. Para que ella se anime a cambiarse, Richard le contó que después del cine irían a un restaurant.

“Vimos 20 minutos de la película. Se apagan las luces del cine y película. Mis amigos (pensaba que era el público) gritan devuélveme la plata y yo nerviosa. De pronto empieza a salir un contador en la pantalla, salen mis fotos y la canción una Lady como tú (de Manuel El Turizo), yo quedé en shock, qué horrible mi reacción (risas). Todas nuestras fotos (salían en la pantalla grande), estaba en blanco, me nublé, yo no sabía que estaban mis amigos y mi familia. Luego le dan el micro a Richard y empieza a hablar”, relató Horna.

Brunella Horna cuenta que pensó que iba al cine, pero era su pedida de mano. Aclara también que no está embarazada y que Richard no le pidió la mano por presión. (Video: América TV)

