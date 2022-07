Fiorella Retiz niega haberle mandado indirecta a Aldo Miyashiro en plena juerga: “No hay nada”

Fiorella Retiz desmiente indirecta a Aldo Miyashiro. (Foto: Composición Infobae)

Guarda distancia. Fiorella Retiz no quiere ser más relacionada con Aldo Miyashiro, con quien fue ampayada besándose en el departamento de Óscar del Portal, pese a que el conductor estaba casado con Érika Villalobos. La exreportera de La Banda Del Chino fue acusada de haberle enviado una fuerte indirecta en plena juerga, que daba a entender que seguía siendo “suya” a pesar de la distancia.

Sucede que el pasado sábado 16 de julio, la comunicadora compartió varias historias de Instagram, en donde se divertía en compañía de sus amistades en un concurrido evento. “Yo soy el chico que te gusta a ti, el que te arrebata, el que te mata”, cantaba Retiz en una de sus publicaciones bastante emocionada.

Más adelante, empezó a entonar a viva voz “Huellas” de Eva Ayllón junto a varias de sus amigas. “Sigues siendo mío. Sigo siendo tuya. Porque has impregnado en mí tus huellas. Sabes que aún hasta hoy disfruto de tus huellas”, fue el mensaje que compartió en su red social, despertando la indignación de los fans de Érika Villalobos.

Como se sabe, la destacada actriz ha dejado abierta la posibilidad de reconciliarse con Aldo Miyashiro. Incluso él, pese a la separación, guarda la esperanza de salvar su matrimonio. En una reciente entrevista con Infobae, dejó en claro que el deseo de volver con la madre de sus hijos está presente.

“Érika es una mujer maravillosa, íntegra y como te digo, tenemos cosas en común, tenemos: primero, nuestros hijos: de ahí tenemos varios negocios juntos que debemos manejar, y no sabemos qué pueda pasar. La reconciliación no depende de mí”, sostuvo.

FIORELLA RETIZ NIEGA INDIRECTA

Luego de volver noticia por la supuesta indirecta a Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz se pronunció en redes sociales para desmentir haberle mandado un mensaje al presentador de América TV. Resaltó que solo se estaba divirtiendo con sus amigas y que nadie debería buscarle una segunda intención al contenido que publica en su plataforma.

“Me divertí muchísimo estos días, no hay nada más bonito que bailar, cantar y salir con personas que quieres. Esos momentos de felicidad y diversión fueron los que quise compartir con todos ustedes. No busquen tres pies al gato. No hay absolutamente nada. Este fin de semana fue tan lindo, ojalá todos los días sean así, repletos de risa, baile, canto y buena compañía”, manifestó en Instagram.

Mensaje de Fiorella Retiz. (Foto: Instagram)

DENUNCIA CONTRA AMOR Y FUEGO

La periodista asegura que el programa de Willax, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, viene denigrando su nombre debido al “error” que cometió en el pasado (su ampay con Aldo Miyashiro). Incluso, dijo que se ríen de ella por haber tomado un bus después de haber viajado a Colombia.

“Un videoreportero de Amor y Fuego ha venido en reiteradas oportunidades a mi domicilio para grabarme y seguirme. A la vez, una reportera se encargaba de enviarme constantes mensajes vía WhatsApp y llamadas telefónicas presionándome para dar una entrevista. Les dije que no, a pesar de ello, siguiendo insistiendo”, señaló Fiorella Retiz, quien resume esta actitud como acoso.

Finalmente, reiteró que ya pidió disculpas tras ser captada con Miyashiro, y que no merece ser perseguida por haber cometido un error.

“El periodismo no existe para cometer delitos, no existe para acosar y discriminar. El hecho de que una persona haya cometido un error, el cual reconocí y pedí disculpas, no significa que deba ser perseguida por el periodismo, más aún cuando he decidido realizar mi vida alejada de los medios”, concluyó.

