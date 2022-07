Víctor Hugo se solidariza con Aldo Miyashiro: “Me pasó a mi y lo que más hice fue luchar por mi familia”

Víctor Hugo Dávila se refiere a la situación de Aldo Miyashiro. (Foto: Composición)

El reportero Víctor Hugo Dávila y compañero de Aldo Miyashiro en La Banda del Chino se solidarizó con el actor y señaló que espera que pueda reconciliarse con su esposa Érika Villalobos. Asimismo, recordó la vez que él se equivocó (fue infiel a la madre de su hijo). “Lo que más hice fue luchar por mi familia, sé cómo se vive”, dijo.

El comunicador señaló que le costó mucho recuperar la confianza de su esposa, por lo que no tuvo ningún reparo en decir que pidió permiso para ir al concierto de los Van Van. Víctor Hugo fue abordado por la prensa en pleno concierto este sábado 9 de julio.

Así como poco a poco, Víctor Hugo Dávila ha reconstruido a su familia, espera que Aldo Miyashiro también lo haga. “Puedo ver y leer muchas cosas, pero siempre he dicho que en el problema de una familia o una cuestión muy personal... los terceros sobramos. Siempre espero que la familia esté unida” , indicó el reportero al diario Trome. Además, recordó la vez que le fue infiel a su esposa.

“Me pasó a mí y lo que más hice fue luchar por mi familia. Sé cómo se vive, cómo se siente y Aldo es un gran tipo. Es una persona a quien queremos muchísimo en el programa (‘La banda del chino’), lo respetamos como jefe y lo que nos haría más felices a todos es que estén juntos. Deseo lo mejor para Aldo y su familia”, sentenció..

En otro momento, señaló que muchos quieren opinar sobre el tema y hasta critican la situación, sin embargo, los únicos que tienen derecho a decidir son los involucrados, en este caso, Érika Villalobos y Aldo Miyashiro.

SIGUE GANÁNDOSE LA CONFIANZA DE SU ESPOSA

Víctor Hugo fue abordado en el concierto de Alexander Abreu y Los Van Van realizado en el ‘Arena Perú’, este sábado 9 de julio, donde su esposa no estuvo. El reportero apareció con unos amigos. Ante ello, el reportero no tuvo ningún reparo en contar que la madre de sus hijos le dio permiso y sabe con quién ha salido.

“De todas maneras, sino no salgo. He venido con mis patas del barrio, que son mis patazas. Ella (esposa) tenía un tono con mis chibolos, así que me dijo: ‘Vete, vete’. Además, sabe que estoy con mis patas de confianza y la pasaré chévere”, dijo.

En una reciente entrevista con Infobae, Aldo Miyashiro señaló que la reconciliación con Érika Villalobos no depende de él, dejando claro que sería la actriz quien tiene la última palabra. Sin embargo, mientras ello sucede, él está enfocado en sus hijos y trabajar mucho para lograr el bienestar de su familia.

“Érika es una mujer maravillosa, integra y como te digo, tenemos cosas en común, tenemos: primero, nuestros hijos, de ahí tenemos varios negocios juntos que debemos manejar, y no sabemos (qué pueda pasar). A hora lo que nos importa es que nuestros hijos sean lo más protegidos a partir de lo que hagamos nosotros, y que todas nuestras acciones sean a favor de nuestros hijos. Eso es lo que hemos decidido y por lo que vamos a pelear, después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mi” , dijo.

