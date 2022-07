Andrés Wiesse lamenta la renuncia de Ricardo Gareca y se despide con emotivo mensaje

Andrés Wiesse se despide de Ricardo Gareca.

Andrés Wiesse se sumó a la ola de despedidas de parte de los peruanos hacia Ricardo Gareca. El actor recordado por su papel de Nicolás de las Casas, es un fanático del fútbol peruano y en más de una ocasión ha hinchado por el equipo.

Es por ello que, desde que se dio a conocer la salida del llamado ‘Tigre’ ha expresado su sentir y este martes 19 de julio no pudo ser la excepción. La expareja de Melania Urbina usó sus redes sociales e hizo una serie de publicaciones al respecto.

En su primera publicación sobre el tema, el artista publicó parte del discurso de Gareca del momento en el que agradecía a todos los integrantes e la federación, pero no hizo mención al presidente. Allí escribió: “Gracias a absolutamente todos, menos a Agustín Loza. Más claro que el agua”.

Andres Wiesse despide a Ricardo Gareca como DT. (Video: Instagram)

Tras ello compartió un meme de redes sociales en el que señalan a quien habrían ido los agradecimientos del ahora ex director técnico. En la imagen se hace referencia de agradecimiento a la hinchada, los jugadores, el hincha israelita, Edwin Oviedo, Antonio García Pye y Juan Carlos Oblitas. Sin embargo, existe un espacio en el que excluye a Agustín Lozano. Allí Andrés comentó: “Tal cual”.

Además, publicó un video más y una fotografía de la vez que Gareca fue levantado en brazos por los jugadores en la clasificación al mundial. En estas últimas imágenes agregó: “Gracias @garecaoficial”, junto a un emoji de corazón roto.

LAMENTÓ LA RENUNCIA

Hace unos días, se dio a conocer que Ricardo Gareca había decidido no continuar con la Federación Peruana de Fútbol debido a que no estaba de acuerdo con la oferta que le propusieron.

La noticia rápidamente llamó la atención de diversos cibernautas y también figuras públicas. Esto se dio luego de que se perdiera la clasificación al Mundial Qatar 2022, tras perder el partido de repechaje ante Australia.

Uno de los mayores seguidores, Andrés Wiesse, se hizo presente y lamentó la noticia a través de sus historias de Instagram. Allí le dedicó unas cortas pero emotivas palabras de despedida. “Gracias infinitas por todo, profesor Ricardo Gareca”, escribió.

Post de Andrés Wiese. (Foto: Captura de Instagram)

GARECA QUISO CONTINUAR PERO NO LLEGÓ A UN ACUERDO

En la conferencia de despedida, Ricardo Gareca confesó que tenía intensiones de continuar al mando de la selección peruana. Incluso, había conversado con su familia para ver la posibilidad de que se mudarán a vivir a Perú con él. Pero las negociaciones internas no lo habrían permitido.

“Tal era mi interés que cuando me fui unos días de vacaciones con mi familia, con mis hijos y mi esposa, les planteé lo que nunca les había planteado. Como el presidente me manifestaba el interés concreto de continuar, hablé con ellos para que me acompañaran viviendo en Lima. Necesitaba un mayor acompañamiento porque pasaron 7 u 8 años solo y, quedarme 4 años más en Perú, implicaba estar más acompañado. Tenía a mi perra, ja, pero necesitaba a mi familia”, comentó la tarde del 19 de julio.

