Yahaira Plasencia no hará playback en Premios Juventud: “Me he preparado mucho para cantar en vivo” | ENTREVISTA

Yahaira Plasencia se alista para los Premios Juventud. (Foto: Instagram)

Muy emocionada y con muchas expectativa, así se encuentra la cantante Yahaira Plasencia ante su pronta presentación en los Premios Juventud, evento musical que se llevará a cado este 21 de julio en Puerto Rico. Como se recuerda, la salsera ya viene presentándose en diferentes escenarios internacionales, la última premiación a la que asistió fue los Premios Heat, en República Dominicana.

En aquella ocasión, la artista hizo playback. Sin embargo, esta vez, Yahaira Plasencia promete cantar en vivo . Como se recuerda, la joven ha sido convocada para rendir homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico.

La cantante brindó una entrevista a Infobae donde contó cómo vive los previos a esta premiación y de lo mucho que está ensayando para brindar un magistral show junto a grandes exponentes de Puerto Rico.

“Haremos un homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico, de verdad que va a estar muy chévere. Voy a compartir escenario con artistas puertorriqueños como Michael Stuart, Luis Figueroa, Luis Vásquez y un dominicano que hace música tropical merengue llamado Manny Cruz . Estoy muy contenta y agradecida por la oportunidad, sobre todo rendirle homenaje a una orquesta que es muy grande a nivel musical y muy querida aquí en Puerto Rico”, indicó Yahaira Plasencia.

Asimismo, confesó que está bastante nerviosa, pues es la primera vez que cantará en vivo en una premiación. Sin embargo, sabe que esta sensación se irá una vez que pise el escenario.

“La verdad es que en la mayoría de estos premios, los artistas hacen playback o graban antes como si fuera en vivo, está vez sí vamos a cantar en vivo, no con orquesta, sino con música de fondo que ya se grabó todo. Y bueno, me preparé muchos para cantar en vivo, porque sí, cantar y bailar es complicado, más los nervios. No es nada fácil, a parte que es mi primera vez cantando en vivo en unos premios tan importantes. Siempre hay nervioso de por medio, pero estoy poniendo todo de mi parte para poder hacer las cosas bien y dejar el nombre de mi país en alto ”, señaló.

La salsera señaló que dedicará esta presentación al público que la sigue, sobre todo a “las mujeres empoderadas y mujeres salseras”. “Espero que puedan gozar y ver este lindo homenaje en Premios Juventud”, acotó.

ENFOCADA EN SU CARRERA

La joven de 28 años, quien ha sido noticia muchas veces por su vida amorosa o por ser involucrada con otros varones de la TV, aclaró que su carrera nunca ha estado en segundo lugar. Y que con el paso del tiempo ha aprendido a cuidar más su vida personal.

“Mi carrera siempre ha estado enfocada y proyectada, de hecho, siempre han habido cosas por los costados o detrás que no han logrado desenfocarme, porque sé cuál es mi prioridad. Siempre han pasado esas cosas (que los medios se enfoquen en su vida personal), pero ahora me cuido mucho más que nunca y estoy únicamente puesta para mi y para mi trabajo”, recalcó.

Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2022. (Foto: Instagram)

YAHAIRA SOBRE SERGIO GEORGE EN EL PROGRAMA GISELA VALCÁRCEL

Ya es un secreto a voces de que Sergio George será uno de los miembros del jurado de Gisela Valcárcel, en el nuevo programa que estrenará en el mes de agosto, La Gran Estrella. Ante ello, la cantante no quiso asegurar este rumor, pero sí se animó a remarcar que de ser así, Sergio será un componente perfecto para que los participantes puedan desarrollar su talento y explotar sus habilidades.

“No sé si Sergio estará, pero si es así todos los éxitos del mundo. Sergio es una persona muy inteligente, un visionario del arte, de la música, de lo que vende y vendía. Creo que a todos los participantes, y a mi y a todos los coaches nos va a venir muy bien que Sergio George esté presente y sea parte de este nuevo formato” , indicó Yahaira Plasencia, quien participó el 2021 en El Artista del Año.

“Muchos éxitos para Gisela, su formato siempre ha sido muy familiar y divertido”, concluyó.

