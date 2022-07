Ricardo Gareca: así reaccionaron los artistas tras la noticia de su salida de la selección peruana

Artistas nacionales lamentaron la salida de Ricardo Gareca. (Foto: Composición de Infobae)

Ya es oficial. Ricardo Gareca no será más el entrenador de la selección peruana. El argentino le dice adiós a la ‘Blanquirroja’ tras 7 años al mando, siendo su principal logro conseguir clasificar al país en una Copa del Mundo luego de 36 años. Lamentablemente, todo esto sucede después de que el equipo quedara fuera del Mundial de Qatar 2022 al perder el partido de repechaje contra Australia.

La noticia ha generado sentimientos encontrados en los hinchas, quienes manifestaron su sentir con divertidos memes en redes sociales. Sin embargo, quienes tampoco se quedaron atrás fueron los artistas nacionales. Muchas figuras de la farándula lamentaron la salida del ‘Tigre’, mientras que otros se mostraron sorprendidos por su decisión.

ANDRÉS WIESE

El recordado Nicolás de las Casas de Al Fondo Hay Sitio no tuvo más que palabras de agradecimiento para Ricardo Gareca. A través de sus historias de Instagram, escribió: “Gracias infinitas por todo, profesor Ricardo Gareca”.

PAUL VEGA

Además de agradecer al argentino, Paul Vega criticó a los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. “Ellos son el problema. A Gareca solo gracias”, fue su mensaje publicado en Twitter.

TULA RODRÍGUEZ

La conductora de En Boca de Todos empezó el programa, de este jueves 14 de julio, consternada por la noticia. Resaltó que es comprensible que la FPF le haya ofrecido menos dinero al ‘Tigre’, pues no logró que la ‘Blanquirroja’ clasifique al Mundial de Qatar 2022.

“A mí no me parece (como un maltrato). Si el objetivo del resultado no está dado, entonces el tema de la negociación también bajan los montos. Pero, ¿dónde está la frase ‘primero está el Perú’?”, comentó.

¿POR QUÉ RICARDO GARECA NO CONTINUÓ CON LA SELECCIÓN PERUANA?

Una semana después de su viaje, Agustín Lozano y su comitiva volaron a Buenos Aires para lo que sería la última fase de la negociación. Y es aquí donde se da una situación extraña. El presidente no acude a la reunión y manda a dos directivos: Arturo Ríos y José Carlos Isla (presidentes de clubes), para hablar, aparentemente, del tema económico.

Medios peruanos indicaron que hubo una importante reducción de sueldo y un corte en el comando técnico en el nuevo contrato , algo que no le habría gustado a Ricardo Gareca y como consecuencia avisó a su abogado (Mario Cupelli) para cortar las conversaciones. Así se dio el no a la selección peruana.

Es de público conocimiento que la economía de la Federación Peruana de Fútbol no es la mejor, sobre todo tras perder la posibilidad de llegar a un nuevo Mundial. Sin embargo, en Perú (aficionados y prensa) consideran que el sueldo del técnico y sus colaboradores es una inversión y no un gasto innecesario. Esto, claro, no es compartida por los dirigentes.

Ricardo Gareca repitió podio en la siguiente edición de Copa América. Esta vez, un flamante segundo puesto.

