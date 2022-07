Alexander Callens quedó sorprendido con la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de Perú

Esto dijo Alexander Callens sobre la no continuidad de Ricardo Gareca en Perú. Foto: EFE.

Alexander Callens se mostró sorprendido con la salida de Ricardo Gareca, quien no aceptó al propuesta de la Federación Peruana de Fútbol y le puso fin de su relación de 7 años. Asimismo, el defensa aprovechó para agradecer al entrenador argentino por todo lo logrado. ¡Pocos esperaban este final!

“Yo pensaba que se iba a quedar, todo el mundo pensaba que se iba a quedar. Uno nunca sabe, habrán cosas que pasaron, uno solamente espera la respuesta. Agradecerle por todo al profesor. Todos sabemos lo que ha hecho: nos ha devuelto la ilusión para confiar en nosotros mismos. Ahora somos un equipo mejor y estoy agradecido siempre”, dijo el seleccionado nacional en ‘La Bola Sports’ de Nueva York.

Por otro lado, habló del posible sustituto para el ‘Tigre’. “(Sobre un nuevo entrenador) Eso no sabemos. Quien venga sabe que tiene un buen grupo, que somos una familia. El que esté, lo vamos a recibir de buena manera”, afirmó el zaguero.

Alexander Callens no realizó ninguna despedida en específico en sus cuentas personales, sino más bien, aprovechó las cámaras después de la victoria de su club en el clásico neoyorquino para referirse a la situación de Ricardo Gareca.

El central finalmente sumó 44 partidos siendo entrenado por el argentino, de los 55 enfrentamientos que registra con la piel ‘bicolor’. A nivel numérico, el ‘Tigre’ deja una amplia marca en la trayectoria deportiva de Alexander Callens y en otros tantos futbolistas que integran la selección peruana absoluta.

Hoy martes 19 de julio, al mediodía, Ricardo Gareca aparecerá antes los medios para despedirse de todos los peruanos. Y seguro le preguntarán sobre la negociación con la Federación Peruana de Fútbol y su relación con el presidente Agustín Lozano.

Conferencia de Prensa de Gareca.

ALGUNOS NOMBRES PARA OCUPAR EL CARGO DE ENTRENADOR

Dentro del radar de posibles entrenadores, figuran Sebastián Beccacece, Hernán Crespo y Juan Reynoso.

Respecto al primero, Infobae se comunicó con el presidente del club argentino Defensa y Justicia, donde actualmente Beccacece ocupa el lugar de director técnico. Ante la duda de una posible contratación por parte de la Selección peruana, José Lemme manifestó desconocer el contexto. “La verdad que no tengo la menor idea y no sé nada. Es una decisión de él y nosotros ahí no tenemos injerencia. Es una decisión pura y exclusiva del profesor Sebastián Beccacece”, indicó el mandamás del ‘Halcón de Valera’.

Foto de archivo del DT de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece. Estadio Norberto "Tito" Tomaghello, Buenos Aires, Argentina. 14 de julio de 2021. REUTERS/Gustavo Garello

Por el lado de Hernán Crespo, el estratega argentino y quinto goleador de Argentina durante su época de jugador, recientemente aceptó el llamado del Al-Duhail SC de la Liga de fútbol de Qatar. Si bien, su perfil se acopla al prospecto dejado por Ricardo Gareca, en cuanto profesionalidad y practicidad, si la FPF quisiera contar con sus labores, tendría que pagar una millonaria suma de dinero al club qatarí. “Hernán Crespo es candidato a dirigir la Selección Peruana. Existieron contactos por el director técnico argentino. Su cláusula de salida vale 2 millones de euros”, confirmó Germán García, periodista deportivo de TyC Sports.

Logró el primer título internacional de Defensa y Justicia.

Juan Reynoso, por su parte, también es uno de los profesionales voceados para ocupar el lugar del ‘Tigre’. El entrenador actualmente se encuentra como agente libre tras su salida del Cruz Azul hace un par de meses. El club mexicano le rescindió contrato por una serie de malos resultados. Alguna de las trabas para su fichaje como estratega nacional sería su sueldo requerido.

Aproximadamente, el peruano estaría pidiendo más de lo que ganó con su último equipo a cargo y, al tratarse de una selección nacional, con mucha más razón. Con la ‘Máquina Celeste’ cerró su contrato con 2,6 millones de dólares anuales. Si el factor económico limitó la renovación de Ricardo Gareca, entonces Reynoso no sería una opción viable.

Juan Reynoso cuando salió campeón con Cruz Azul el 2021 de la Liga MX. | Foto: Mexsport

