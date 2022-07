Óscar Del Portal respaldó a Ricardo Gareca y lanzó dura crítica por la gestión de Agustín Lozano en la FPF

Óscar Del Portal cuestionó duramente el manejo de Agustín Lozano con el tema Gareca.

Ricardo Gareca ha sido el foco principal en las últimas semanas en el Perú. Y es que estaba la posibilidad de que pueda renovar con la selección nacional de cara, no solo al Mundial 2026, sino también para liderar un proyecto de reestructuración. Sin embargo, esto no se concretó, en parte por una propuesta que no convenció al ‘Tigre’, aunque sobre todo, por el malo manejo en que esta se la presentaron. Precisamente, Óscar Del Portal respaldó al entrenador por esta situación y lanzó duras críticas a la FPF.

“Si Gareca decidía irse estaba en todo su derecho. Pero que sea decisión propia, no por sentirse maltratado. A Gareca lo han maltratado, lo han ninguneado ”, fueron las primeras palabras del comunicador en el programa ‘Fútbol en América’.

De ahí, cuestionó las acciones del presidente de dicha entidad, Agustín Lozano, quien para tratar de asegurar la continuidad del estratega ‘gaucho’, llevó a los presidentes del Juan Aurich y Atlético Grau, entidades que no tienen solvencia económica sostenible.

“¿Cómo va a ir a negociar el presidente de un club al cual tú le estás pagando las planillas y otro que deja a sus jugadores regados en un hotel con las maletas afuera? Hablo del presidente del Aurich. ¿Cómo va a ser posibles que tú pretendas reducir el salario a un entrenador? Que estás en todo tu derecho, pero ¿que no reduzcas el pago de las planillas a tres equipos que tú financias?”, objetó.

“Y ¿cómo va a ser posible que los demás clubes respalden eso? Pueden sacar comunicados, firmas, que no están de acuerdo con la FPF, pero ¿hacen algo efectivamente para que eso no continúe? ¿Acaso se asocian o conversan con los demás directivos a decir: no juguemos el campeonato así? Los dirigentes de los clubes, por más que firmen comunicados, no hacen efectivamente nada. Son más medidas populistas que otras cosas”, dijo.

Además, se refirió a una de las condiciones que le pusieron al DT para renovar. “¿Cómo va a ser posible que no solamente pretendas reducirle el salario a un entrenador y sí decirle que los jugadores pueden ganar premios pero tú no? Porque eso también le dijeron”, señaló.

REESTRUCTURACIÓN DEL FÚTBOL PERUANO

La reforma del balompié nacional también fue un tema que tocó y con el que fue más incisivo. “¿Cómo va a ser posible que tú vendas la idea que estás convencido en reestructurar el fútbol peruano? Si cuando te presentan el plan de reestructuración y antes de llegar a Argentina le preguntan qué le pareció el plan. “Ah, no tuve tiempo de leerlo, después lo leo” ¿Hay interés realmente de reestructurar el fútbol peruano? ”, se preguntó.

Asimismo, Del Portal reveló más infidencias sobre lo que ocurre con el fútbol en el país: entre deudas de los clubes que aún se mantienen en la Liga 1 y cuando algunos personajes les cobran a las familias un monto alto para que sus hijos puedan jugar en un equipo de Copa Perú o Segunda División, por poner algunos ejemplos. “Todo eso se sabe ¿y se hace algo por cambiar ello? No se hace nada, absolutamente”, aseguró.

Finalmente, dejó un mensaje para que esta difícil situación que vive este deporte en el país pueda cambiar para bien. “No me vengan con el cuento de reestructurar el fútbol peruano mientras en él convivan las personas que se dedican a hacerle daño. Para reestructurar el fútbol peruano se necesita reestructurar a muchas de las personas que viven de él. Cuando eso pase, recién hablaremos de una reestructuración de esto realmente”, concluyó.

El comunicador lanzó duros comentarios contra el mandatario por su gestión y por cómo llevó a cabo las negociaciones con Ricardo Gareca. | Video: Fútbol en América / Juanito Superstar

