Presidente de Defensa y Justicia responde sobre Beccacece y la selección peruana

El último jueves 14 de julio se confirmó que Ricardo Gareca dejó de ser el director técnico de la selección peruana luego de 7 años en el mando. El ‘Tigre’ y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no llegaron a un acuerdo y el entrenador no renovará con la ‘Blanquirroja’ luego de un proceso satisfactorio, donde consiguió cosas importantes como una clasificación al Mundial Rusia 2018 después de 36 años y el subcampeonato en la Copa América Brasil 2019.

Pese a que el estratega argentino mantuvo reuniones con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, pero las conversaciones no llegaron a un buen puerto y se dio por terminada la relación laboral entre ambas partes. Ahora, Perú se encuentra sin guía y la federación tendrá que elegir al sucesor del técnico para afrontar lo que será un nuevo proceso clasificatorio para el Mundial 2026.

Por ello, uno de los candidatos a asumir el rol de entrenador en la selección peruana son Sebastián Beccacece, Hernán Crespo o Juan Reynoso.

Debido a eso, Infobae llamó al presidente de Defensa y Justicia, José Lemme para que nos comenté sobre sí la Federación Peruana de Fútbol se ha contactado con él preguntando por Sebastián Beccacece, teniendo en cuenta que el estratega argentino comentó que en octubre dejaría su cargo. “Por la gente, los directivos y el lugar que nos dio, voy a dejar Defensa y Justicia, una vez finalizado el contrato. Eso será a fines de octubre”, dijo en conferencia de prensa.

“La verdad que no tengo la menor idea y no sé nada. Es una decisión de él y nosotros ahí no tenemos injerencia. Es una decisión pura y exclusiva del profesor Sebastián Beccacece”, manifestó José Lemme a Infobae en exclusiva.

Con esto, el presidente de Defensa y Justicia le tiró toda a la responsabilidad a Sebastián Beccacece de decidir sobre su futuro.

No obstante, este medio pudo corroborar que tanto Hernán Crespo como Sebastián Beccacece tienen el mismo empresario. Así que eso es un dato no menor a tener en cuenta, ya que ambos suenan para reemplazar a Ricardo Gareca al mando de la selección peruana.

Ricardo Gareca dará conferencia de prensa

El martes 19 de julio en el Hotel Hilton ubicado en Miraflores. Allí, el técnico RicardoGareca responderá preguntas de la prensa en lo que respecta a su salida de la bicolor. La cita es al mediodía.

Números de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana

El ‘Tigre’ dirigió 96 partidos, sumando 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas en Perú. Lo llevó a un Mundial y quedó fuera hacia Qatar 2022 en el repechaje. Su contrato acabó cuando cayó por penales ante Australia en Doha.

Finalmente, la selección peruana alcanzó la final de la Copa América 2019, en donde cayó ante Brasil en el mítico Maracaná.

