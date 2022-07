“Su historia es para siempre”, el emotivo video que la FIFA le dedicó Ricardo Gareca

(Video: FIFA)

Una despedida que nadie quiere hacer, pero que Ricardo Gareca se merece por todo el legado que deja en la selección peruana. Esta vez fue la FIFA, el máximo ente del fútbol mundial le dedidó un video en el que destaca los mejores momentos del ‘Tigre’ al frente de la Bicolor, sobre todo cuando fue el artífice de regresar al Perú a un Mundial 36 años después.

En las escenas se ve a Gareca celebrando las buenas jugadas y los dos goles que la Selección peruana logró marcar en aquel Mundial. La descripción del material audiovisual, en el contexto de despedida fue: “El ciclo de Ricardo Gareca con la Selección peruana llegó a su fin. Su historia es para siempre” .

El video en mención fue publicado en la cuenta oficial de Twitter de la FIFA. Los usuarios reaccionaron a él e interactuaron mediante comentarios que sumaban nostalgia al momento que se vive en el fútbol nacional tras la sorpresiva salida del director técnico luego de no llegar a un acuerdo con la actual directiva de la Federación Peruana de Fútbol.

OTRAS DESPEDIDAS PARA EL TIGRE

Con las mismas intenciones de despedida y agradecimiento, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también cumplió con lo referido y le dedicó una fotografía al ‘Profe’ Gareca por sus siete años a cargo de la Selección. El mensaje fue el siguiente: “Gracias por hacernos vivir una de las mejores épocas del fútbol peruano, que permanecerán imborrables en la memoria de todos. ¡Que tu carrera deportiva siga cosechando éxitos y alegrías es el deseo de la Federación Peruana de Fútbol!”

(Foto: FPF)

Algunos seleccionados también cumplieron con sentidas dedicatorias hacia el ‘Tigre’. Siendo estas con un tono más íntimo y personal al haber convivido momentos prolongados en entrenamientos y viajes relacionados al Mundial, Clasificatorias Sudamericanas y, por supuesto, tres ediciones de Copa América en las que Ricardo Gareca ocupó el lugar de entrenador.

“Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto. Gracias totales profe”, escribió Gianluca Lapadula en sus plataformas sociales. “Gracias por todo los momentos vividos Ricardo Gareca y cuerpo técnico, el Perú siempre será tu casa”, transmitió André Carrillo.

Carlos Zambrano también publicó un mensaje de despedida. “Transmitir conocimiento no es solo decir lo que sabes, sino inspirar nuevas actitudes. Gracias Ricardo”, escribió el ‘Kaiser’ en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el guardameta titular de la ‘Blanquirroja’, Pedro Gallese, hizo lo propio mediante frente a cámaras. Encontró la ocasión oportuna después de un duelo correspondiente a la MLS: “Sorprendido con lo que pasó con el profe, es un comando técnico que a todos los jugadores en Perú nos ha ayudado mucho. Hemos crecido bastante de la mano de él y su comando. Siempre creyó en nosotros y ha dejado un buen mensaje que hemos captado para seguir por ese camino”, comentó el ‘Pulpo’ con Área Sports Net.

Tras recibir múltiples mensajes, lo siguiente para Ricardo Gareca es despedirse de manera oficial. Lo hará en una conferencia de prensa el martes 19 de julio a las 12:00 pm en el Hotel Hilton del distrito de Miraflores. Con esto, el ‘Tigre’ tendrá la oportunidad de despedirse debidamente del Perú y la afición ‘blanquirroja’. Asimismo, podrá comentar cuáles serán sus planes a futuro en cuanto lo profesional y deportivo, si lo considera conveniente.

Conferencia Ricardo Gareca

SEGUIR LEYENDO