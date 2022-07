Néstor Bonillo llegó a Lima para despedirse de la selección peruana y mostró su tristeza

Néstor Bonillo en su llegada a Lima. | Foto: Kevin Pacheco / RPP

Esta semana se vivió un ambiente de pena en el Perú con la confirmación de la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de la ‘bicolor’. El no poder llegar a un acuerdo con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) provocó el fin de los caminos entre ambas partes. En ese sentido, todo el comando técnico del entrenador argentino dará una conferencia de prensa este martes 19, aunque Néstor Bonillo se hizo presente primero al aparecer en Lima previo a este evento.

Precisamente, el preparador físico arribó en la noche del sábado 16 al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y varios periodistas, enterados de esta llegada, asistieron a esta base aérea para tratar de recoger algunas declaraciones del especialista ‘gaucho’.

“ Obviamente, uno está triste. El martes conversaremos ”, reveló un dolido Bonillo mientras caminaba al auto que lo iba a transportar al hotel donde se alojará. El jefe de equipo de la FPF, Eddy Linares, fue el encargado de recogerlo y trasladarlo a su destino. En eso, uno de los hombres de prensa trató de averiguar si la causa de este desenlace fue el tema económico, a lo que solo atinó a responder con un: “Ya comentaremos”.

El preparador físico apenas dijo unas palabras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. | Video: Líbero

Y es que como se mencionó líneas arriba, este martes se llevará a cabo una conferencia en un hotel de la capital, aunque lo más probable es que sea en el Hilton, lugar donde la ‘blanquirroja’ ha concentrado durante los últimos años en las Eliminatorias Sudamericanas y previo al viaje para el repechaje. En cuanto a la hora, si bien no está confirmada, sería el mediodía, tal y como ocurrió en otros eventos similares, como cuando el ‘Tigre’ anunció una lista de convocados o cuando tenía que comparecer con los medios respecto a un tema en específico.

En este caso, el cuerpo técnico del ‘Flaco’ dirá sus palabras de despedida por todo estos 7 años que ha pasado al mando de la ‘blanquirroja’. Junto a Sergio Santín y el mismo Bonillo responderán a las inquietudes de los medios. El tema central, aparte de un ‘adiós’, será el motivo de la culminación a una larga etapa. Como se sabe, desde el lado del mandatario del principal organismo del balompié nacional le ofreció una renovación con una reducción salarial del 40%, además de tener que reducir su equipo de trabajo.

Evidentemente, este asunto incomodó a Ricardo y echó para atrás sus opciones de seguir, tomando en cuenta que Gareca manifestó su interés en prolongar su estadía en suelo nacional. “Perú siempre es una prioridad para mí, tenemos un excelente diálogo”, expresó antes de su viaje a Argentina el pasado 7 de julio. Cabe resaltar, que en las próximas horas se espera que el ‘Tigre’ y Santín lleguen a la capital peruana.

DESPEDIDA DEL HIJO DE BONILLO

Por otro lado, una de las personas que también se despidió del combinado patrio fue Taiel Bonillo, hijo del preparador físico, y que mediante sus redes sociales expresó un emotivo mensaje. “Llego el día de despedirme de Perú. Un lugar en donde fui feliz. Fueron 4 años y medio inolvidables. Solo tengo palabras de agradecimiento para los jugadores, comando técnico, utileros, cuerpo médico, seguridad, nutricionistas”, fueron las primeras palabras de uno de los analistas del elenco nacional.

Eso no fue todo, ya que reconoció haber vivido gratos momentos con todo el personal que trabaja directamente con la selección nacional. “Se formó un grupo de trabajo de una calidad humana invaluable y eso no se consigue en cualquier lado. Siempre estarán todos en mi corazón y en mi mente. Vivimos momentos inolvidables que nunca me voy a olvidar”, dijo. Finalmente, cerró con una contundente frase: “Los quiero a todos y ¡Vamos Perú!”.

Mensaje de despedida de la selección peruana de Taiel, hijo de Néstor Bonillo.

SEGUIR LEYENDO