La incertidumbre en la selección peruana y el futuro próximo tras la salida de Ricardo Gareca

La no renovación de Ricardo Gareca con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha supuesto un panorama incierto a los hinchas nacionales. Y es que si bien algunos pensaban en otro conductor de este rumbo, la mayoría apostaba por la continuidad del ‘Tigre’, poniéndolo como la persona ideal para encabezar una reforma en el balompié. Sin embargo, esto no se ha podido llevar a cabo y desde la Videna tienen que ver el camino a seguir en los próximos días y meses.

Antes que todo, es fundamental mencionar que el presidente del principal ente del balompié nacional, Agustín Lozano, fue el que viajó a Argentina buscando llegar a un acuerdo con el entrenador argentino. Sin embargo, las negociaciones nunca se realizaron entre ambas partes. De hecho, el mandatario no estuvo presente y envió a los representantes del Juan Aurich y Atlético Grau para hacerle la propuesta al ‘Tigre’.

Evidentemente, la continuidad implicaba una reducción del 40% del sueldo, además de una disminución del personal del cuerpo técnico del DT, factores que influenciaron en esta decisión, sumado a lo mencionado en el segundo párrafo. En ese sentido hay frentes que aún se presentan como inconclusos. El primero es la permanencia de Juan Carlos Oblitas como director deportivo.

DIRECTOR DEPORTIVO

El ‘Ciego’ fue el que trajo al ‘Flaco’ el 2015 y se convirtió en su hombre de confianza a lo largo de estos siete años. En los momentos más complicados lo respaldó y cubrió a toda la selección de los problemas dirigenciales que se manifestaron, primero con Edwin Oviedo y luego con el propio Lozano.

No obstante, con la partida de Gareca, se desconoce su futuro, aunque por la forma en cómo esta salida se llevó a cabo, se creería que el exestratega peruano podría alejarse de la ‘blanquirroja’. Por tal motivo, Agustín podría buscar al nuevo entrenador o delegar esta función y ubicar un reemplazante para Juan Carlos.

ENTRENADOR

Ahora, esta situación podría complicar otra de las tareas que se deben llevar a cabo. Como se mencionó líneas arriba, encontrar al director técnico que supla la marcha del ‘Flaco’. En esa línea, se han voceado varios nombres, algunos con contrato y otros libres: Juan Reynoso, Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece. De los tres, los dos primeros no tienen equipo, mientras que el último cuenta con un vínculo con Defensa y Justicia hasta octubre de este año.

Además de ellos, también ha sonado a Hernán Crespo en esta posición. El periodista de TyC Sports, Germán García Grova afirmó que existieron contactos con el actual DT de Al Duhail de Qatar, cuya cláusula sería de 2 millones de dólares.

PRÓXIMOS AMISTOSOS

Actualmente, la selección peruana es la única en Sudamérica que no tiene entrenador. Esto es un factor en contra, tomando en cuenta los amistosos que se vienen en los próximos meses: en setiembre habrá un duelo con México y otro por confirmar. Sin embargo, ahí no quedaría, ya que Agustín Lozano confirmó dos más para noviembre. “En septiembre, tenemos dos amistosos, uno de ellos ante México y el otro está por confirmar. Estamos evaluando dos más en noviembre, pero todavía no se definen los rivales”, comentó para RPP Noticias a inicios de esta semana.

REESTRUCTURACIÓN DEL FÚTBOL PERUANO

Para finalizar, uno de los temas y no el menos importante es la reestructuración de este deporte en el Perú. Ricardo Gareca había recomendado un exhaustivo trabajo para mejorar la FPF y la gestión de los clubes a nivel institucional, además de las ligas locales. Aunque luego de que no haya renovado, se vienen semanas de desconcierto por saber si esta idea se terminará concretando.

El dirigente había confirmado al mismo medio de que esto se daría. “En los próximos días lanzaremos las reformas del fútbol peruano. Estamos convocando profesionales para tratar de encaminar ese proyecto”, señaló. Todo se verá en las próximas semanas y con muchas novedades de por medio.

