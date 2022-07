Ricardo Gareca daría conferencia de prensa para despedirse de todos los peruanos

Ricardo Gareca no seguirá al mando de Perú y regresará al país para despedirse.

Las negociaciones entre Ricardo Gareca y la Federación Peruana de Fútbol llegaron a su fin este jueves y trajo consigo la salida del entrenador de la ‘blanquirroja’. El ‘Tigre’ no quiere cerrar una capítulo de su carrera sin despedirse de los millones de hinchas que lo apoyaron a lo largo de su estancia, por ello daría una conferencia de prensa en los próximos días.

Según la información del periodista César Vivar, Ricardo Gareca regresará al país para dar una rueda de prensa. ¿Cuándo? La fecha tentativa es el martes 19 de julio. “Hay que escucharlo siempre, el flaco además se quiere despedir de los peruanos”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Movistar Deportes a través de sus redes sociales manifestó lo mismo. El exentrenador de la ‘bicolor’ retornará a tierras ‘incaicas’ para dar el último adiós. De esta forma, cerraría una era de siete años en el banquillo del ‘equipo de todos’, la cual fue muy exitosa.

Foto: Twitter.

MOTIVO DE LA SALIDA DE RICARDO GARECA

Hasta el momento la FPF no ha hecho oficial la salida del estratega ‘gaucho’, no obstante múltiples reportes dieron a conocer que la decisión ya está tomada por parte del exfutbolista. Los directivos de la federación no lograron convencerlo en la reunión llevada a cabo en Argentina.

Antes de irse del país, Ricardo Gareca tuvo palabras alentadores en cuanto a su renovación en la selección nacional. “Perú es una prioridad para mí”. ¿Por qué habría cambiado la determinación del ‘Tigre’? De acuerdo a múltiples reportes, Agustín Lozano y su comitiva le ofrecieron una reducción del 40% de su sueldo. Algo que ya había sucedido meses atrás. Esto causó la molestia del técnico, quien decidió dar por finalizada la conversación.

De este modo, se cierre una de las etapas más exitosas del balompié peruano. Ricardo Gareca convirtió a la ‘blanquirroja’ en un equipo competitivo a partir de la confianza en los futbolistas. Asimismo, consiguió logros históricos como volver a un Mundial después de 36 años de ausencia, disputar una final de Copa América y ubicarse en el top 10 del ranking.

QUÉ DIJO RICARDO GARECA EN SU ÚLTIMA CONFERENCIA

La última vez que Ricardo Gareca estuvo sentado al frente de un micrófono fue después de la dura derrota ante Australia que significó que Perú quede fuera de la Copa del Mundo. El argentino entró cabizbajo al salón de conferencia en el Al Rayyan Stadium de Qatar y respondió todas las preguntas de la prensa.

¿Qué dijo? “Es una gran decepción, pero tenemos que aceptar que esto es así, sobre todo cuando uno llega a una tanda de penales, lamentablemente no se nos dio”, fueron sus primeras palabras del ‘Flaco’.

“En estos momentos, lo único que nos embarga es el dolor, la amargura de no acceder porque estábamos en condiciones. Lo veía muy bien a los muchachos, trabajamos bien, no se nos dio en el partido y no estuvimos muy finos en nuestro juego. Lo único que pienso es en el partido y no tengo otra cosa en la cabeza”, continuó.

Las incógnitas de los periodistas sobre el rendimiento de Perú se alargaron por varios minutos y Ricardo trataba de contestar de la mejor manera posible. Probablemente, haya sido una de las conferencias de prensa más difíciles de su carrera. Ahora, en los próximos días vivirá una de las más tristes cuando se despida de los hinchas.

SEGUIR LEYENDO