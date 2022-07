La despedida de Ricardo Gareca: jugadores y el Perú le dicen adiós al DT más exitoso en la historia de la ’bicolor’

Ricardo Gareca recibió palabras de sus expupilos después de dejar la selección peruana.

La salida de Ricardo Gareca de la selección peruana será tema por varias semanas. Y es que después de confirmarse lo del ‘Tigre’, varios jugadores de la ‘bicolor’ se mostraron apenados a través de las redes sociales. El último en hablar sobre la partida del entrenador argentino fue Pedro Gallese, quien declaró tras el empate entre Orlando City vs Atlanta United.

El primero en dedicarle unas palabras al ‘Flaco’ fue Gianluca Lapadula. “Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘blanquirroja’”, se puede leer en las primeras líneas de su post.

“Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto. Gracias totales profe”, finalizó el ‘Bambino’ en Instagram.

André Carrillo le siguió los pasos a ‘Lapagol’. La ‘Culebra’ utilizó el mismo medio para escribir lo siguiente: ”Gracias por todo los momentos vividos Ricardo Gareca y cuerpo técnico, el Perú siempre será tu casa”.

Carlos Zambrano también se unió a los mensajes de despedida. “Transmitir conocimiento no es solo decir lo que sabes, sino inspirar nuevas actitudes. Gracias Ricardo”, escribió el ‘Kaiser’ en su cuenta de Twitter con múltiples fotos junto al argentino e integrantes de su comando técnico.

El último de la selección peruana que habló sobre Ricardo Gareca fue Pedro Gallese. El guardameta nacional no se pronunció por redes sociales, pero fue consultado por el tema en una entrevista después del empate de Orlando City con Atlanta United por la Major League Soccer.

“Sorprendido con lo que pasó con el profe, es un comando técnico que a todos los jugadores en Perú nos ha ayudado mucho. Hemos crecido bastante de la mano de él y su comando. Siempre creyó en nosotros y ha dejado un buen mensaje que hemos captado para seguir por ese camino”, respondió el ‘Pulpo’ en conversación con Area Sports Net.

Pedro Gallese habló sobre la salida de Ricardo Gareca.

FUTURO DE RICARDO GARECA Y LA SELECCIÓN PERUANA

Ricardo Gareca rompió su relación con la selección peruana después de siete años al mando. El ‘Tigre’ llevó a la ‘blanquirroja’ a un Mundial después de 36 años y consiguió meterla en una final de Copa América. Asimismo, estuvo a poco de ir a una Copa del Mundo de forma consecutiva, pero cayó en el repechaje.

¿Qué pasó con el ‘Tigre’? Múltiples informes afirman que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol y quien viajó a Argentina para negociar con el DT, le habría ofrecido una reducción del 40% de su salario. Esto no habría sido tomado bien por el exfutbolista y su entorno, es más en la última reunión solo estuvieron presentes el hijo del técnico y otros integrantes de la comitiva de la FPF.

No se sabe con exactitud que pasará con la ‘bicolor’ y con Gareca. Lo único que se pudo conocer es que el ‘gaucho’ vendrá a Lima en los siguientes días y ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de un hotel de la capital. En cuanto al próximo entrenador del ‘equipo de todos’, se habló sobre varios compatriotas del ‘Flaco’ para asumir el banquillo. Al parecer tomará tiempo.

