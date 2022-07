Gianluca Lapadula se despidió de Ricardo Gareca con emotivo mensaje: “Gracias por cada consejo que me diste”

Gianluca Lapadula se despide de Ricardo Gareca

El ítalo-peruano Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana, se despidió de Ricardo Gareca y agradeció todo lo que el estratega argentino realizó con él y el plantel de la ‘Blanquirroja’ durante sus siete años al mando. También le deseó muchos éxitos en el próximo reto que tenga como entrenador.

El futbolista es uno de los primeros seleccionados que se ha pronunciado respecto a la no continuidad del ‘Tigre’ como estratega de la bicolor.

“Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘Blanquirroja’”, inició el delantero en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con una foto suya junto al estratega.

“Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, Profe!”, agregó.

Ricardo Gareca y Gianluca Lapadula durante un partido de Eliminatorias. Foto: EFE

GARECA VIAJÓ HASTA ITALIA PARA CONOCER A LAPADULA

Ricardo Gareca viajó en 2016 hasta Italia para conversar y conocer a Gianluca Lapadula, con la intención de poder convocarlo a la selección peruana en el futuro debido a su doble nacionalidad (su madre es peruana). No obstante, en ese momento, el atacante priorizó la liguilla final de ascenso que disputaba con Pescara, que al final lograría subir a la Serie A y, posteriormente, vestiría la camiseta de Italia, lo cual consiguió en 2017, al jugar un amistoso.

Luego de aquella vez, el delantero no tuvo más oportunidades de vestir la ‘Azzurra’ y reconsideró su postura inicial, dando señales de su interés por unirse al combinado incaico. Finalmente, el jugador fue citado por primera vez a la ‘Blanquirroja’ en noviembre de 2020, a puertas de la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

Debido a su gran desempeño en los entrenamientos, Ricardo Gareca hizo debutar al ‘Bambino’ frente a Chile, haciéndolo disputar los últimos 30 minutos del duelo en Santiago (derrota 2-0), y luego lo puso de titular ante Argentina, en Lima (caída 0-3). Desde ese momento, Lapadula ganó un espacio en la selección peruana, acumulando tres goles en 13 partidos rumbo a Qatar 2022; tres tantos más en siete juegos por Copa América; y una celebración adicional en un cotejo amistoso ante Nueva Zelanda.

LA SALIDA DE RICARDO GARECA

El jueves 14 de julio se confirmó que Ricardo Gareca dejó de ser el director técnico de la selección peruana luego de 7 años en el mando. El ‘Tigre’ y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no llegaron a un acuerdo y el entrenador no renovará con la bicolor luego de un proceso satisfactorio, donde consiguió cosas importantes.

El contrato con el estratega argentino venció en su último partido con Perú en el repechaje ante Australia, y es que solo se iba a prolongar si el equipo nacional lograba la tan ansiada segunda clasificación consecutiva a un mundial de fútbol, sin embargo, esto no sucedió.

El ‘Flaco’ mantuvo reuniones con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, pero las conversaciones no llegaron a un buen puerto y se dio por terminada la relación laboral entre ambas partes. Ahora, Perú se encuentra sin guía y la federación tendrá que elegir al sucesor de Gareca para afrontar lo que será un nuevo proceso clasificatoria para el Mundial 2026.

La FPF le dedicó un video de despedida al técnico Ricardo Gareca

SEGUIR LEYENDO