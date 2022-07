Jazmín Pinedo revela que aún guarda el anillo de compromiso que le dio Gino Assereto: “No lo vendí”

Jazmín Pinedo aún guarda el anillo de compromiso que le dio Gino Assereto. (Foto: Captura / Instagram)

La pedida de mano de Richard Acuña y Brunella Horna ha dado mucho de qué hablar en la farándula peruana y los programas de entretenimiento han continuado cubriendo la noticia. Este fue el caso de +Espectáculos, donde los conductores no dudaron en mostrar su emoción por el futuro matrimonio.

Jazmín Pinedo y ‘Choca’ Mandros se encontraban comentando al respecto y fue el presentador quien sorprendió al preguntarle a su compañera si en algún momento ha recibido algún anillo de compromiso.

La exchica reality intentó esquivar la interrogante, pero terminó confesando que le han pedido matrimonio 3 veces. “La primera vez, un iluso pretendía que me case a los 20 años, entonces nada que ver”, dijo la mañana de este 18 de julio.

PUEDES LEER: La inesperada reacción de Jazmín Pinedo cuando supo que Gino Assereto eliminó fotos de ella otra vez

Asimismo, Jazmín Pinedo recordó que Gino Assereto le pidió la mano en dos ocasiones y contó que la primera sortija que le dio el chico reality se le extravió cuando fue a su cita médica para realizarse una ecografía.

“Gino me pidió dos veces la mano. La primera vez yo perdí el anillo. Me lo saqué en una ecografía y se me perdió. Después, fue cuando nació nuestra hija y vino su familia. Me pide la mano delante de sus mamás”, señaló la figura de América TV.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando reveló que hasta la fecha tiene guardado el anillo de matrimonio de su expareja.

“El segundo (anillo) sí lo tengo hasta hoy”, dijo para luego dirigirse a su ex. “Lo tengo Gino, no lo vendí”.

Finalmente, la popular ‘Chinita’ aseguró que, pese a no haberse casado, cuando se separó del padre de su hija sintió como si se hubiera divorciado pues ambos convivían como una pareja de esposos. Recordemos que, los dos mantuvieron una relación de casi 7 años y sorprendieron cuando anunciaron el fin de su romance a inicios del 2020.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Jazmín Pinedo habla sobre el matrimonio que nunca tuvo con el integrante de Esto es Guerra y deja entrever que se sintió “estafada” porque no se llegó a dar, pese a las promesas del cantante.

Jazmín Pinedo le aclara a Gino Assereto que aún guarda el anillo de compromiso que le dio. (VIDEO: América TV)

GINO ASSERETO CONFIESA QUE FUE UN ERROR PEDIRLE MATRIMONIO A JAZMÍN PINEDO

Durante una entrevista con el programa En Boca de Todos, Gino Assereto reconoció que cometió un error al pedirle matrimonio a Jazmín Pinedo hace 6 años, pues en ese momento no tenía muy claro que era lo que sentía por la conductora de televisión.

La confesión se dio luego que la ‘Chinita’ asegurara que se sintió “estafada” por el papá de su hija debido a que nunca cumplió con su palabra de casarse con ella, esto tras separar hace algunos años.

“Yo respeto mucho lo que la ‘China’ pueda pensar. Yo no tengo nada que hablar, pero no lo comparto (la forma en cómo bromeó su expareja). Yo cometí un error. Sí, pedí matrimonio, pero no voy a hablar a detalle porque creo que no es el momento. (...) Cometí un error, quizá, de adelantarme a algo. Quizá fueron las emociones, pero sí es algo que lo he pensado”, contó el chico reality

SEGUIR LEYENDO