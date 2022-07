Brunella Horna: ¿Por qué sus compañeros de América Hoy no fueron invitados a su pedida de mano?

Los conductores de América Hoy no estuvieron en la pedida de mano de Brunella Horna. (Foto: Composición)

Este lunes 18 de julio, Brunella Horna inició el programa América Hoy contando todos los detalles de su pedida de matrimonio, donde sus compañeros Janet Barboza, Ethel Pozo, Edson Dávila y Christian Domínguez fueron los gran ausentes. ¿Qué pasó? La rubia señaló que también le sorprendió que Richard Acuña no los haya invitado en un momento tan especial para ella.

Como se recuerda, este sábado 16 de julio, Brunella Horna fue sorprendida por Richard Acuña en el cine, donde supuestamente fue a ver Thor con su novio. Sin embargo, se trataba de una pedida de mano que había preparado el excongresista, teniendo como cómplices a su familia y amigos cercanos.

De pronto, surgió la pregunta, por qué el hijo de César Acuña no invitó a sus compañeros de su programa matutino. Brunella Horna se sometió al juego ‘La Canchita Curiosa’, donde le preguntaron directamente: “Es verdad que Richard no llamó a nadie de América Hoy como cómplices de tu pedida porque no nos considera parte de tu círculo cercano?”.

Ante ello, los conductores señalaron que estaban resentidos. Incluso, Christian Domínguez indicó que él ha trabajado con Richard, y no es posible que tampoco a él le haya contado nada de la reunión.

“La verdad sí me sorprendió que no hayan estado porque ustedes son parte de mi día a día, yo sí los considero de mi círculo cercano, y ni siquiera (lo digo) por quedar bien, porque los veo más ustedes que a Richard”, señaló la rubia.

Ethel Pozo no dudó en intervenir e indicar la razón de Richard. “Es un momento muy privado y seguro quería mantener el secreto bajo 7 llaves, y nosotros tenemos fama que de decirlo todo acá ”, dijo.

“¿Si los voy a invitar a la boda? Claro. La despedida de soltero me la realizará Janet”, acotó Brunella.

BRUNELLA HORNA CUENTA LOS DETALLES DE SU PEDIDA DE MANO

“La historia fue increíble, para eso yo no quería ir al cine. Desde cuándo te gusta la película Thor, le pregunté. Bueno, me puse un buzo. Lo vi con camisa y me cambié”, contó la rubia. Para que ella se anime a cambiarse, Richard le contó que después del cine irían a un restaurant.

“Vimos 20 minutos de la película. Se apagan las luces del cine y película. Mis amigos (pensaba que era el público) gritan devuélveme la plata y yo nerviosa. De pronto empieza a salir un contador en la pantalla, salen mis fotos y la canción una Lady como tú (de Manuel El Turizo), yo quedé en shock, qué horrible mi reacción (risas). Todas nuestras fotos (salían en la pantalla grande), estaba en blanco, me nublé, yo no sabía que estaban mis amigos y mi familia. Luego le dan el micro a Richard y empieza a hablar”, relató Horna.

Es aquí donde el excongresista le dedica unas palabras y resalta que es el amor de su vida, y que quiere pasar la eternidad con ella. De inmediato, saca el anillo y le pide casarse con ella, ante la atónica mirada de Brunella. Tras decir que sí y abrazarlo, aparecen los hijos de Richard y también la abrazan.

Richard Acuña le pidió matrimonio a Brunella Horna en un auditorio. (Foto: Instagram)

