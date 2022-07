Melissa Paredes y Rodrigo Cuba cumplen con medidas dispuestas por Ministerio Público para el bienestar de su hija

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes vienen afrontando las consecuencias de las disposiciones del Juzgado de Familia por el bienestar de su hija. Foto: composición

Un nuevo capítulo aparece en el conflicto judicial de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Al parecer el futbolista se mantiene cumpliendo las normas dispuestas por El Octavo Juzgado Especializado de Familia que le ordenó no acercarse a su hija a una distancia de 100 metros y Melissa se encuentra viviendo en la casa de su exsuegra con la finalidad de mantenerse cerca a su pequeña para brindarle soporte emocional.

Sin embargo, la aparente tranquilidad fue momentánea, ya que la exreina de belleza denunció al padre del ‘Gato’ Cuba por violencia contra la mujer por haberla insultado y humillado en la casa de la madre del deportista.

Y es que según la periodista Magaly Medina, la niña y la actriz estarían viviendo en la casa de la señora Hidalgo, madre del futbolista. La Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer habría dispuesto entregar la tenencia transitoria de la menor a la abuela paterna, mientras el Ministerio Público investiga a Rodrigo por el presunto delito de abuso sexual contra su menor hija.

“Nos hemos enterado que Melissa está pernoctando, como viviendo por unos días, en la casa de la madre del ‘Gato’. Es un acuerdo que ha tomado la UPE (Ministerio de la Mujer), que la niña se quedará con la abuela paterna. Melissa debe vivir ahí hasta que su hija se acostumbre a este nuevo ambiente”, explicó la comunicadora en su programa del 15 de julio.

Melissa Paredes está viviendo en la casa de la madre de Rodrigo Cuba, según Magaly Medina. (Foto: Composición Infobae)

MELISSA DENUNCIÓ A DON JORGE CUBA POR VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Melissa Paredes se está defendiendo con uñas y dientes y no permitirá más humillaciones por parte de su ex suegro, Jorge Cuba, por ese motivo es que lo ha denunciado por violencia contra la mujer, ya que, la humilló y la insultó frente a su niña en la casa de la madre del futbolista.

Asi lo dio a conocer Magaly Medina en su programa del último viernes. La comunicadora declaró que al parecer, Jorge Cuba la habría instado a retirarse de la vivienda tras recibir la visita de la madre de Melissa, doña Elena Taguada.

“No va a ingresar de ninguna manera, esta es mi casa y se hace lo que yo digo, es más deberías irte tu también, ándate de una vez porque va a venir el ministerio y yo no quiero que te encuentren acá”, fueron las palabras que habría utilizado el papá del futbolista.

“Le dijo: Estás loca, eres una mala madre y no vengas a decirme lo que tengo que hacer, estás loca. Eres una mujer loca que no entiende nada. Y la denunciante (Melissa) le respondió: ‘Porque me quieren quitar a mi hija y no me digan que estoy loca, ¿por qué me dicen que estoy loca?’”, leyó la periodista.

Foto captura: Magaly TV, la firme.

FISCALÍA RECHAZA INVESTIGACIÓN CONTRA MELISSA PAREDES

El tiempo le da la razón. Melissa Paredes reapareció para compartir en sus redes sociales, la decisión de la Fiscalía, mediante un comunicado, la actriz informó que el Poder Judicial rechazó la investigación en su contra por el presunto delito de chantaje.

Como se recuerda, Rodrigo Cuba denunció a la modelo después de haberlo llamado, cerca de la una de la madrugada, para acusarlo de haber cometido actos indebidos contra su hija. Además, le pedía encontrarse con ella de inmediato, pues estaba apunto de denunciarlo en la comisaria.

Por tal motivo, el futbolista la denunció por chantaje y extorsión. Sin embargo, la Fiscalía decidió rechazar la denuncia por el delito de chantaje que pesaba en contra de Melissa Paredes.

“Buen día, quiero comunicarles que la Fiscalía, que venía investigando la denuncia en mi contra por el presunto delito de chantaje, declaró que NO procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria en mi contra. Como ya lo había mencionado anteriormente, nunca fue mi intención obtener un beneficio económico a cambio de no realizar una denuncia, ni ningún beneficio en sí, solo reaccione como madre preocupada buscando respuestas”, escribió la exconductora de América Hoy.

Melissa Paredes emite comunicado sobre la decisión de la Fiscalía. (Foto: Instagram)

RODRIGO PRESENTA PRUEBAS CONTRA MELISSA

El programa Amor y Fuego, del último viernes 15 de julio, tuvo acceso al documento que presentó Rodrigo Cuba como parte de la demanda por difamación que le interpuso a Melissa Paredes. En dicha información, el futbolista detalla las declaraciones que la influencer hizo en su contra cuando salió a negar el ampay.

- Presenta imágenes del ampay a Melissa Paredes con Anthony Aranda, donde asegura que su exesposa cometió una conducta deshonrosa.

- Entre las pruebas que presentó Rodrigo Cuba también se encuentran los comunicados que publicaron tanto él como su ex esposa publicaron en sus redes sociales, el primero en el que la exmodelo aseguraba que estaban separados y el otro en que el futbolista desmentía lo dicho por Paredes.

- También adjuntó la visita de Melissa Paredes a América Hoy un día después del ampay, en el que ella aseguró que Rodrigo le pidió para volver. “Yo después del ampay le dije ‘Rodrigo entiende, yo no voy a volver contigo, no voy a volver contigo, ahora hay un ampay y aún así quieres continuar conmigo’”

El popular ‘Gato’ le solicita para la madre de su hija, dos años y cuatro meses de prisión privativa y 200 mil soles como reparación civil.

El programa Amor y Fuego tuvo acceso al expediente de la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba a Melissa Paredes por difamación.

MELISSA PAREDES NO PUBLICA NADA EN REDES SOCIALES

La exreina de belleza se encuentra cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de la Mujer, quien señaló que todo niño tiene derecho a que se respete su integridad física y mental y libre de violencias. Por ese motivo, no ha publicado nada con respecto a su hija y tampoco de su vida laboral en sus plataformas digitales.

No ha compartido ni fotos de su pequeña ni de ella trabajando como influencer, como sí lo está haciendo el jugador de Sport Boys quien comparte en sus historias de Instagram marcas que lo auspician y su trabajo como futbolista.

ANTHONY ARANDA TAMPOCO SE LO VE EN ‘ESTO ES GUERRA’

El bailarín Anthony Aranda, actual pareja de Melissa tampoco se lo ha visto en su centro de labores, como competidor en el reality de ‘Esto es Guerra’ en América Televisión desde el 1 de julio. Ni la producción ni los conductores de dicho programa se han pronunciado al respecto.

Por su parte, Magaly Medina no ha dejado escapar la oportunidad y señalar que, seguramente, los directivos del canal no estarían contentos con la presencia de Aranda en Esto es Guerra, puesto que está involucrado indirectamente en el lío mediático que enfrenta Rodrigo Cuba, investigado por el presunto delito de abuso sexual contra su menor hija.

“¿Qué dirán? Que está enfermó de COVID o se lesionó, pero esas cosas se anuncian. Yo quiero que por ahora no lo quieren ahí por el lío mediático que a él también le ha salpicado. Claro que le tiene que salpicar, porque una persona que es responsable habla con su novia y le pide que entre en razón y que resuelva las cosas de manera conciliatoria”, indicó Magaly Medina.

¿Qué pasó con Anthony Aranda en Esto es Guerra? | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

RODRIGO CUBA Y ALE VENTURO SE DEDICAN TIERNOS MENSAJES

Pero los que enfrentan esta crisis como una pareja fuerte y unida es la conformada por Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo, quienes no se han dejado de enviar mensajes de aliento y apoyo incondicional por las redes sociales. Sobre todo por parte de la empresaria hacia el deportista.

Precisamente, luego de que Cuba recibiera la visita de dos efectivos de la policía en la puerta de su casa con la finalidad de conversar y hacerle firma unos documentos como parte del proceso judicial que se encuentra atravesando, Ale Venturo, aprovechó para dedicarle un tierno mensaje demostrando que su amor es a prueba de balas.

“Mi amor, mi complemento perfecto sigue así de valiente, bueno y amoroso”, dice el texto que la empresaria de comida fit publicó el 14 de julio en sus historias de Instagram.

El futbolista reposteó sus tiernas palabras y los acompañó con una emoji enamorado y un corazón azul. La pareja que vive un romance desde diciembre del año pasado, ha demostrado estar más unida y fuerte que nunca, porque según las publicaciones de sus redes sociales no han tenido peleas ni distanciamientos.

Ale Venturo le dedica otro tierno mensaje de aliento a su pareja Rodrigo Cuba. Foto: captura de Instagram.

