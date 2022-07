‘La Chola Puca’ y su ex esposo admitieron que son personas tóxicas y que han perjudicado a su hijo

Foto captura: Magaly TV, la firme / Composición: Infobae.

En la última edición del programa de ‘Magaly TV, la firme’, la comediante Susan Cristán y su ex esposo Pablo Ramírez se vieron las caras y dieron sus descargos sobre la última pelea que tuvieron frente a su menor hijo, quien fue captado rechazando entre lágrimas sus encuentros con su padre, motivo por el que la artista lo denunció por segunda vez por violencia familiar.

“Cuando yo hablé con el señor Pablo quedamos en un acuerdo, y hace poco mi hijo no quería ir con él, se puso a llorar, y él mismo me dice: ‘que se calme, y lo vuelvo a recoger porque no me lo puedo llevar de esa manera’. Se calmó mi hijo, le hablé a mi hijo, y me dijo ‘ya. La segunda vez que lo viene a recoger, se lo lleva a la fuerza”, explicó la artista comediante.

Como se recuerda, Cristán acudió a las instalaciones policiales para entablar una nueva denuncia por violencia familiar, luego del hecho que fue registrado en un vídeo. Dicho informe de la Policía Nacional hace mención a que Ramírez se llevó por la fuerza a su hijo, y pese a escuchar el llanto del menor, comenzó a lanzar palabras soeces y amenazantes contra la madre.

‘La Chola Puca’ aseguró ante Magaly Medina que su ex esposo le hace problemas de forma continúa sobre diferentes cosas, entre ellas, exigirle que le entregue toda la ropa que le compró al menor.

Luego de unos minutos, la conductora del programa sorprendió a la comediante con un enlace en vivo con el padre de su hijo. Medina aprovechó el momento para recordar la agresión verbal que Ramírez cometió contra Cristán hace algunos meses, y éste se pronunció con una disculpa del caso.

Pablo Ramírez indicó que el vídeo que mostró Susan Cristán un día antes en el programa no estaba completo, por lo que presentó la otra parte de la historia, donde él se sienta a conversar con su hijo para que se calme y luego de esto, partieran juntos a la casa del padre.

El ex esposo de Susan señaló que luego de este episodio, se comunicó con ella para informarle que el niño ya estaba calmado y que se estaba yendo con él; sin embargo, la actriz sorprendió con una nueva acusación, y explicó por qué decidió realizar la denuncia por violencia familiar.

“Porque él no puede decir delante de mi hijo ‘que te mantengan tus maridos’”, detalló Cristán. A lo que Magaly Medina criticó duramente a ambos por sacarse en cara este tipo de cosas frente al menor.

“Es lógico que si les sale su resentimiento, la cólera que ustedes se tienen el uno al otro, porque todavía tienen guardado. Ni tu ni ella deberían hacerse comentarios fuera del contexto y más aún delante de una criatura. Si tú (Pablo Ramírez) le mencionas a su ex pareja, y tú (Susan Cristán) que estás mírame y no me toques y que estás esperando que él te lance algo para que tú respondas porque así son: tóxico 1, tóxico 2″, señaló.

“Porque además tú no tienes por qué hacer un comentario respecto a la pareja de ella delante del niño. Qué tienen que discutir ustedes delante de una criatura. Son adultos, ya se separaron. Lo que tienen en común es un niño que lógicamente se asusta al escucharlos a los dos pelear”, enfatizó Magaly Medina.

Finalmente, la conductora de Magaly TV, la firme mencionó que ambos deberían tener un psicólogo de cabecera, más que abogados que “lo único que hacen es dividir más”.

SIGUE LEYENDO