Susan Cristán, la ‘Chola’ Puca, es víctima de amenazas y ataques racistas por parte de su esposo

Susan Cristán fue víctima de insultos racistas por parte de su aún esposo. (Foto: Composición Infobae)

Susan Cristán, conocida en el medio artístico como la ‘Chola’ Puca, está llena de impotencia y frustración. La actriz cómica afirma que su aún esposo, Pablo Raúl Ramírez Sánchez, la viene amenazando constantemente, por lo que pide garantías para su vida. A pesar de haberlo denunciado por agresión física y psicológica, las humillaciones hacia su persona no se han detenido.

Según relató Cristán a las cámaras de Magaly Medina, Ramírez se mostró como un hombre respetuoso y tranquilo durante los primeros meses de matrimonio, celebrado en el año 2019. Cuando el hijo de ambos cumplió el mes de nacido, el hombre de 37 años empezó a maltratarla de todas las maneras posibles. Esto incluía golpes, insultos y jalones de cabello.

Susan Cristán presentó pruebas de las agresiones de su esposo Raúl Ramírez Sánchez. (Foto: ATV / Magaly TV La Firme)

“La primera vez que peleamos fue muy fuerte, pidió perdón. Pensé que todos tenían su primera pelea, lo dejé pasar. Pero luego vinieron más y más. El miedo me ganó. Me ganó la vergüenza, el qué dirán, mi hijo. Hoy día hablo porque estoy cansada. Entendí después de un año que no es bueno callar ”, comentó Susan.

Entre lágrimas, la artista nacional reveló que su expareja hirió los sentimientos de su madre con insultos y demás improperios relacionados con el tema racial. “Eso me dolió. Hasta el día de hoy no me perdono haber permitido que le falte el respeto a mi mamá”, señaló.

ATAQUES RACISTAS

Entre las pruebas que presentó Susan Cristán a la Policía sobre los maltratos que sufrió, se encuentran los audios que grabó cuando discutía con su expareja. En el material se escucha a Pablo Raúl Ramírez lanzar comentarios discriminatorios hacia su esposa. Incluso, le pide que se quite la vida y ofrece su ayuda para poder hacerlo.

“Mátate, ahórcate acá, cuélgate. Hay unas pitas si quieres para que te cuelgues, te pongo la silla. Mátate, aviéntate por la ventana. Vete a tu chacra, a tu tierra con tu familia. Acá en Lima no le haces falta a nadie, serrana asquerosa. Eso es lo que tú eres” , se escucha en uno de los audios.

Susan Cristán, la ‘Chola’ Puca, compartió audilos de los insultos racistas que recibía por parte de su esposo | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

ÚLTIMA AGRESIÓN

En mayo de 2021, la ‘Chola’ Puca no aguantó más y denunció a su esposo por el delito de violencia familiar. Según el reporte policial, Raúl Ramírez llegó a su departamento ubicado en Salamanca en aparente estado de ebriedad, discutieron, él se encerró en un cuarto con su hijo de 2 años y al salir la amenazó con tirarla por la ventana.

“Tras ello, su esposo le dio un golpe con la mano en la cabeza y la sujetó con las manos la cara, presionando fuertemente con sus dedos. También le jaló fuerte el cabello. En un descuido del agresor, la víctima logró escapar hacia la calle para pedir auxilio y llamar al 105″, se lee en el documento difundido por Magaly TV La Firme.

Denuncia de Susan Cristán en el 2021. (Foto: ATV / Magaly TV La Firme)

Dos años han pasado desde aquel hecho de violencia. Sin embargo, y pese a ya no vivir juntos, Susan Cristán sostiene que las agresiones continúan porque deben verse por su hijo. Según la última denuncia, el 27 de febrero de 2022 Ramírez forcejeó con ella cuando se percató que estaba grabando los insultos que lanzaba delante de su hijo. Posterior a ello, el hombre arrojó su celular al suelo y lo pisoteó hasta destruirlo.

“Trato de sonreír todos los días por mi hijo, pero es difícil porque él sigue. Sigue, sigue. N o estoy con él, pero pareciera como si estuviera con él… Yo dejé un video a mi familia, si me pasaba algo… que mi hijo se quede con ellos. Lo señalé a él como responsable por si me pasaba algo”, sostuvo.