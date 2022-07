Magaly Medina condena pelea entre la ‘Chola’ Puca y su ex esposo donde involucran a su menor hijo

En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró su rechazo ante la pelea que protagoniza Susan Cristán, conocida artísticamente como “la chola Puca”, y su ex esposo Pablo Ramírez, y en el que ahora involucran la integridad emocional de su menor hijo, quien es testigo constante de la pelea de sus progenitores.

Según el informe mostrado en el programa Magaly Tv, la firme, el menor fue captado rechazando de manera forzosa sus encuentros con su padre. Cristán registró el momento en un vídeo grabado desde su celular y argumentó que se siente afectada por la forma de proceder de su ex pareja, quien tiene un régimen de visitas establecido.

“No quiero que crezca y que diga que no le dejé ver a su papá, pero si ya está yendo contra las emociones de mi hijo, con el tema de que no quiere ir y él (su papá) se lo lleve a la fuerza (...) Él habla muy fuerte, mi hijo se asusta y cuando lo escucha así, ya no quiere ir con él. La manera cómo él se lo lleva no me gusta”, contó la artista al programa.

Ante esta situación, la comediante acudió a las instalaciones policiales para entablar una nueva denuncia por violencia familiar. Dicho informe de la Policía Nacional hace mención a que Ramírez se llevó por la fuerza a su hijo, y pese a escuchar el llanto del menor, comenzó a lanzar palabras soeces y amenazantes contra la madre.

Foto captura: Magaly Tv, la firme.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA?

“Bueno, acá hay un niño que está padeciendo las disputas del padre. Al padre le corresponde las visitas, viene a llevárselo, pero qué pasa entre esta pareja que comienza a discutir delante de los niños. Y los niños, por muy pequeños que sean, siempre sienten ese estado de tensión que hay entre los dos padres”, mencionó la periodista la noche del último jueves.

“¿Qué hizo la ‘Puca’? Llamó a un patrullero, denunció al padre de su hijo, porque el niño estaba llorando, cuando esa situación puede ser fácilmente controlable por dos padres que aman a su hijo, y que quieren ceder y sentarse a conversar. Si el niño no se quiere ir con su padre, la madre es la encargada de aliviarle y decirle que tiene que irse y convencerlo, pero ahí los dos están tratando de que (...), y le echan la culpa al pobre niño quien ve a los padres discutir y no sabe con quién irse o con quién quedarse. Tendrá miedo que lo separen de uno y que ya no vuelva a ver al otro. Es un niño que debe tener un montón de temores, pobre criatura, creo que los dos son lo suficientemente adultos y maduros para resolver esa situación”, sentenció Magaly Medina.

EX PAREJA DE SUSAN CRISTÁN RESPONDE A DENUNCIA

El programa de Magaly Medina también dio a conocer el descargo de Pablo Ramírez, quien acumula más de una denuncia por violencia familiar, establecida por Susan Cristán.

“Voy a negar tajantemente los hechos. Amo a mi hijo, él es el amor de mi vida, y jamás voy a permitir que alguien diga que agredo a mi hijo. Yo me acerco a recoger a mi hijo y la señora, como tiene costumbre ya, me amenaza con llamar a la policía si es que no me voy, cuando solo pido ropa para mi hijo para pasar el fin de semana”, dijo Ramírez en presencia de su abogado.

Cabe mencionar que, Cristán denunció anteriormente a Ramírez por el mismo delito de violencia familiar en mayo de este año. La actriz cómica acusó entonces a su ex esposo por ataques racistas y amenazas contra su vida, por lo que ha pedido garantías para su vida.

“Lo psicológico sigue afectando. No cumples, ya pues, no cumples, OK, porque no tienes trabajo o porque no puedes conseguirlo. Perfecto, yo entiendo, pero que él (Pablo Ramírez) pare con esto. Yo no quiero ser ni su enemiga, ni que él sea mi enemigo. Yo lo único que quiero es tranquilidad. Paz”, mencionó la ‘Chola’ Puca para el programa Magaly TV, la firme.

