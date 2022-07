Edson Dávila: Valeria Piazza confiesa que nunca ha tomado un vaso de quinua y piensa que cuesta 10 soles

Valeria Piazza sorprende a todos al confesar que no ha tomado un vaso de quinua. Foto:; Captura de Youtube.

Edson Dávila quedó totalmente sorprendido con la respuesta de Valeria Piazza al confesarle que no había tenido la oportunidad de tomar un vaso de quinua, además pensaba que un desayuno que consta de un vaso de este cereal más un pan con torreja costaría 10 soles.

La conductora de América Espectáculos dio esta respuesta y dejo en shock al popular ‘Giselo’, cuando fue invitada al programa de youtube de ‘Edson Pa’ Qué Más’.

“Me imagino que has tomado tu quinua con pan con torreja” le consultó el ocurrente co-conductor de América Hoy; sin embargo, la bella modelo aseguró que todavía no lo había probado.

“La quinua, sí, pero me gusta en ensalada, no lo tomo. No sabía que la quinua se toma” , expresó Piazza.

Dávila junto a todos su equipo de producción se quedó muy asombrado, pero no quiso dejar la connversación y continua, esta vez preguntando a la bella influencer sobre el precio de este desayuno que la mayoría de los peruanos disfrutan.

“¿Cuánto cuesta un desayuno así, un vaso de quinua y un pan con torreja, cuánto crees que cuesta?”, le preguntó Dávila. Valeria Piazza sorprendió a todos los presentes en el set, al decir que este tipo de desayuno tendría un costo de 10 soles.

Como es de esperarse, Edson Dávila no perdió la oportunidad de burlarse de la conductora porque nunca en su vida ha tomado una vaso de quinua. “Vemos la cruda realidad del país, mientras otros toman un desayuno con 2.20 soles, ella gasta 10 soles en una quinua con su pan con torreja”, señaló el bailarín.

VALERIA DESEA PROBAR LA QUINUA

Valería Piazza no quiso quedar mal al ver que la mayoría de los peruanos había probado ese desayuno, le pidió a ‘Giselo’ que la acompañe, un día, al mercado para probar un vaso de quinua con su pan con torreja.

“Escúchame, vamos un día a tomar quinua, quiero probar, en serio. Me parece interesante ” planteó la conductora de América Espectáculos, Edición Mediodía. Edson señaló que lo haría con mucho gusto, pero no respondería a reclamos si es que sufre de cólicos desatando la risa entre todos.

VALERIA CUENTA POR QUÉ NO SE SACÓ EL PAREO EN EL MISS UNIVERSO

Al inicio de la entrevista, Edson Dávila le consultó por qué se había olvidado de sacarse el pareo cuando compitió en el Miss Universo 2016. ¿Es verdad, que no te sacaste el pareo porque tenías una roncha?, dijo el actor.

La bella modelo respondió entre risas que era totalmente falso, había escuchado varias hipótesis, pero nunca de una alergia en la piel.

“Nosotros siempre practicábamos con dos candidatas más, pero el día del concurso, me tocó salir sola con una, con Miss México, y no teníamos los sitios bien mapeados. El productor de Fox me comienza a decir, muévete y ahí tenía que quitarme el pareo, pero me desconcentre y me olvide sacármelo”, explica Piazza.

La exreina de belleza contó que cuando regresó a los camerinos se dio cuenta de que aún tenía puesta la prenda, lamentándose mucho, ya que fue automáticamente descalificada, sin oportunidad a seguir participando y ganar la corona. Ese año, Valeria Piazza logró ser parte de las 12 finalistas del Miss Universo 2016.

Valeria Piazza le confiesa a Edson Dávila que nunca tomado un vaso de quinua. Video: Canal de Youtube - Edson Pa' Que más.

