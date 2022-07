Edson Dávila se refiere a la situación de Melissa Paredes: “La gente es muy cruel en redes”

Edison Dávila evita criticar a Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Edson Dávila siempre ha señalado que no es ningún opinólogo y ha marcado distancia cada vez que sus compañeras han criticado a alguna figura de la farándula. Esta misma posición la todo el conductor con Melissa Paredes desde un principio. En una entrevista para un medio local, el bailarín señaló que le resulta complicado comentar sobre una tercera persona, y mucho más criticarla.

El animador indicó que siempre piensa en su hermana y no le gustaría que la justen de una manera tan cruel como lo han hecho en las redes sociales.

“Es muy complicado comentar, porque nadie sabe lo de nadie (…) Siempre me pongo en las dos partes, no puedo estar de acuerdo con Melissa, ni con el ‘Gato’ y tampoco con el papá, por eso prefiero no opinar”, señaló al diario Extra.

Edson Dávila remarcó que tienen una buena relación con Melissa Paredes, y nunca le ha preguntado sobre sus problemas personales frente ni fuera de cámaras.

“Me llevo muy bien con ella. Lo que pasa es que la gente es cruel hoy en día en las redes sociales, pero yo me pongo a pensar que pasaría si Melissa fuera mi hermana, ¿me gustaría que le pase lo que ella está pasando a mi hermana? Y debe de ser terrible, no ha sido fácil ni debe ser fácil hasta el día de hoy”, dijo.

“Yo la entrevisté en mi canal de YouTube y no me meto en su vida personal, yo me llevo bien con ella pero no le pregunté nada ni fuera de la entrevista. Andar de metete no es bueno. Hay una frase que mi mamá me enseñó: ‘no escupas al cielo que en la cara te cae”, acotó.

AMÉRICA HOY NO TOCA EL TEMA MELISSA PAREDES

Como se recuerda, desde hace una semana, Ethel Pozo comunicó que en América Hoy ya no se tocará el tema Melissa Paredes, hasta que la justicia resuelva las acusaciones que se han hecho los exesposos. Asimismo, señaló que es consciente que todo se ha salido de control y no quiere ser participe de ello.

“Las autoridades se han pronunciado y han dicho paren por favor, ya tenemos que intervenir para proteger a la bebé. A la bebé y a cualquier niño de nuestro país. Así que desde América Hoy hemos decidido parar con este tema, es muy delicado que como madre nos compete, nos afecta. No es broma cuando decimos que nos cuesta hablar del tema porque es una bebé que podría ser nuestra bebé, porque es un tema que nadie hubiera querido que termine de esta forma”, señaló Pozo.

“En América Hoy a partir de este momento hasta que las autoridades no den un veredicto, no resuelvan qué va a pasar con este tema terrible no vamos a volver a tocar el tema, por el bien de la bebé, por la salud mental de ambas familias”, acotó.

“Desde América Hoy hemos decidido parar con este tema, es una tema muy delicado que como madre nos afecta. En América Hoy a partir desde este momento, hasta que las autoridades no resuelvan lo que va a pasar, no vamos a tocar el tema”, acotó la figura de televisión, quien tuvo el respaldo de sus compañeros.

Ethel Pozo señaló que en América Hoy ya no se hablará de Melissa Paredes. (Video: América TV)

