De Natalie Vértiz a Janick Maceta, conoce a las últimas ganadoras del Miss Perú

Conoce a las reinas de belleza que representaron al Perú en el Miss Universo. (Foto: Composición Infobae)

La elección de la mujer más hermosa del Perú siempre ha llamado la atención del público peruano. Es por ello que, año tras año, los televidentes están atentos a la transmisión del Miss Perú, certamen nacional organizado por Jessica Newton. La ganadora de la contienda es designada para representar al país en el Miss Universo.

Hasta el momento, la única peruana en coronarse como la mujer más bella del planeta ha sido Gladys Zender, madre del actor y cantante Christian Meier. Ella hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar la primera edición del certamen internacional, realizado en 1957.

Desde entonces, los organizadores del Miss Perú buscan que la historia se vuelva a repetir para poner el nombre del Perú en alto. Janick Maceta, Miss Perú 2020, fue la reina de belleza que casi logra este propósito, logrando posicionarse en el difícil pero no imposible Top 3.

A continuación, un recuento de las últimas reinas que fueron coronadas por su belleza, pasarela, oratoria y dominio escénico.

NATALIE VÉRTIZ

Tenía tan solo 20 años cuando ganó el Miss Perú 2011 como representante de USA Perú (comunidad peruana que reside en el país norteamericano). Durante su participación en el Miss Universo de dicho año, un sitio especializado en concursos de belleza la catalogó como “la más fotogénica de todas las candidatas”. Lamentablemente, no logró clasificar.

Natalie Vértiz, Miss Perú 2011. (Foto: Difusión)

NICOLE FAVERÓN

En representación del departamento de Loreto, la modelo y psicóloga de profesión se coronó como Miss Perú 2012. En el Miss Universo, logró ubicar al Perú entre las 16 cuartofinalistas, algo que no ocurría desde el 2005. Además, su traje típico inspirado en el “Rey Moreno Laykakota” estuvo entre los 10 mejores del certamen internacional.

Nicole Faverón, Miss Perú 2012. (Foto: Difusión)

CINDY MEJÍA

Ganó el título de Miss Perú en el 2013. Sin embargo, su belleza no llamó la atención del público, sino unas polémicas declaraciones que dio cuando le preguntaron qué haría si tuviera un hijo homosexual. “No me pasaría porque esas cosas se dan cuando falta el padre, cuando se sufre una violación, cuando esa persona vive con la madre y hermanas”, dijo. No clasificó en el Miss Universo.

Cindy Mejía, Miss Perú 2013. (Foto: Difusión)

JIMENA ESPINOZA

Se llevó el triunfo del certamen nacional en el 2014 en medio de críticas y acusaciones de fraude. Un miembro del jurado aseguró que no era la favorita y una fotografía en topless la puso en el ojo de la tormenta. Sin embargo, permaneció con la corona hasta su participación en el Miss Universo. No logró clasificar a las 15 finalistas.

Jimena Espinoza, Miss Perú 2014. (Foto: Difusión)

LAURA SPOYA

Se volvió Miss Perú 2015, pero ya había representado al país en el Miss Internacional 2010, logrando entrar entre las 15 mejores. No sucedió lo mismo con el Miss Universo, pues no pudo clasificar. La ganadora de dicho certamen fue la filipina Pia Alonzo Wurtzbach, aunque Laura Spoya aseguró que la verdadera reina era la colombiana Ariadna Hernández.

Laura Spoya, Miss Perú 2015. (Foto: Difusión)

VALERIA PIAZZA

La Miss Perú 2016 volvió a ilusionar a los peruanos cuando logró ser parte de las 12 finalistas del Miss Universo. Sin embargo, un simple error puso fin al sueño: se olvidó de quitarse el pareo durante su desfile en traje de baño. Según reveló después, la adrenalina y el miedo de no caerse en la pasarela hizo que cometiera esa falla.

Valeria Piazza, Miss Perú 2016. (Foto: Difusión)

PRISSILA HOWARD

La entonces chica reality fue designada por Jessica Newton como Miss Perú 2017, pues el concurso nacional no se llevó a cabo. No logró clasificar en el cuadro de las 16 finalistas. No obstante, su participación llamó la atención porque la locura la describió como “una actriz consagrada”, confundiendo su paso por los realities de competencia con supuestas películas que protagonizó.

Prissila Howard, Miss Perú 2017. (Foto: Difusión)

ROMINA LOZANO

La primera peruana en ser comentarista deportiva del canal FOX se llevó el título del Miss Perú 2018 en representación de Huánuco. Fue eliminada en la primera ronda del Miss Universo, no consiguiendo ingresar en las 20 finalistas.

Romina Lozano, Miss Perú 2018. (Foto: Difusión)

KELIN RIVERA

Después de tres intentos fallidos, la bella arequipeña ganó el certamen de Miss Perú 2019. Nuevamente, puso los ojos del país en el mundo al clasificar en el Top 10 del Miss Universo, logrando esta ubicación luego de 14 años. La ganadora del concurso terminó siendo la sudafricana Zozibini Tunzi.

Kelin Rivera, Miss Perú 2019. (Foto: Difusión)

JANICK MACETA

La ingeniera de sonido fue coronada Miss Perú 2020, convirtiéndose así en la ‘Reina del Bicentenario’. Su paso por el Miss Universo fue bastante notable, pues su pasarela, belleza y traje típico inspirado en la pariguana la volvieron en una de las candidatas favoritas del mundo. No pudo llevarse la victoria, quedando como segunda finalista.

Janick Maceta, Miss Perú 2020. (Foto: Difusión)

¿Quién es la sucesora de Janick Maceta?

La sucesora de Janick Maceta fue Yely Rivera, Miss Perú 2021. La arequipeña de 27 años tuvo la difícil tarea de superar la performance de su antecesora en el Miss Universo 2021. La modelo no logró estar entre las 16 finalistas del certamen de belleza, a pesar de haber impactado al público con su traje típico.

Yely Rivera es la representante de Perú en el Miss Universo 2021. (Foto: Miss Perú)

¿Quién es la actual Miss Perú?

Alessia Rovegno es la actual Miss Perú 2022. A diferencia de otros años, el certamen fue realizado en los sets de Esto es Guerra y tuvo la participación de candidatas mediáticas, entre ellas la hija de Bárbara Cayo. La rubia modelo representará al país en el Miss Universo 2022.

Alessia Rovegno. (Foto: José Manuel Vilela)

¿Cuáles son las medidas de Janick maceta?

Janick Maceta mide 1.77 cm de estatura.

¿Cuántos años tiene Janick Maceta?

Nacida el 9 de marzo de 1994, Janick Maceta tiene actualmente 28 años de edad.

¿Dónde estudió Janick Maceta?

Debido a su pasión por la música, Janick Maceta estudió Ingeniería de Sonido en Nueva York. Posteriormente, comenzó a trabajar como asistente de sonido en el estudio de Manhattan Center, donde llegó a trabajar con artistas de talla internacional como Tony Bennet, Lady Gaga, Akon, entre otros.

¿Dónde nació Janick Maceta?

Janick Alexandra Maceta del Castillo nació en Lima, precisamente en el hospital de la Policía Nacional del Perú, en Jesús María. Su madre es una profesora de inglés y su padre es un policía de alto rango de investigación y captura antiterrorista.

