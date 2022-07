Carla Tello anuncia embarazo: “No la he pasado bien los tres primeros meses”

Carla Tello anuncia embarazo por sus redes sociales. Foto: Composición.

Más feliz que nunca. La periodista Carla Tello anunció que se encuentra en la dulce espera, mediante sus redes sociales. Ella compartió un tierno mensaje junto a varias fotos que se le puede ver acompañada de su prometido y la ecografía de su bebé.

La conductora de América Noticias: Edición Mediodía, comentó que tenía las intenciones de contar su estado de gestación a todos sus seguidores, pero tuvo que esperar los meses recomendados por su médico. Actualmente, se encuentra atravesando los cinco meses de embarazo.

“Por fin puedo contárselo a esta linda comunidad. Ya en la mitad del embarazo y luego de haber pasado el peligro les comparto mi emoción y alegría. Algunos ya se habían dado cuenta”, publicó Tello.

Carla Tello confesó que la experiencia de ser madre es muy bonita pero también retadora. “Ya les iré contando más de esta experiencia tan bonita y a la vez tan retadora. He aprendido a disfrutar este proceso en el que las mariposistas en el estómago resultan ser tu criaturita que viene en camino”, indicó la narradora de noticias.

En la parte final del mensaje, Tello señaló que aún no sabe si su bebé será hombrecito o mujercita porque hasta el momento no se ha dejado ver en las ecografías que se ha realizado en una clínica local.

“La última foto no es spoiler no sabemos si es hombre o mujer… se está escondiendo. Sabremos la primera de agosto”, adelantó Tello.

Carla Tello anunció su gestación por sus redes sociales. Foto: Captura de Instagram.

Algunos de 60 mil seguidores de su cuenta de Instagram ya le han dejado lindos comentarios para felicitarla por la noticia. “Felicitaciones, Que linda noticia, Lo mejor del mundo para ustedes”, son algunos de las dedicatorias que le han hecho a la comunicadora.

Entre las personas que dejaron sus buenos deseos están: las periodistas de Latina Televisión; Lorena Álvarez y Lourdes Túpac Yupanqui.

Carla Tello anuncia su embarazo por redes sociales. Foto: Captura Instagram

ERICK OSORES y VALERIA PIAZZA LA FELICITAN

En el noticiero de Edición de Mediodía del 14 de julio, Erick Osores no perdió la oportunidad en felicitarla y saludar al bebé que viene en camino. “Hola a todos, hola Carla y al bebé que nos está escuchando”, dijo el periodista deportivo al inició del espacio televisivo.

Por su lado, la modelo Valeria Piazza también felicitó a la bella periodista, pero confesó que fue una de las primeras en saber de la tan grata noticia. Además, comentó que tuvo que mantener el secreto hasta que Carla Tello lo cuente públicamente.

“Es que ya no podía más, me hizo guardar el secreto tanto tiempo y yo estaba, Carla, por favor cuenta que vas a ser mamá”, dijo la presentadora de América Espectáculos.

Asimismo, Valeria indicó que ya se le está notando la pancita a la bella mamá y también aprovechó para consultarle en vivo cómo se sintió los primeros meses de embarazo.

“Bueno, ha sido fuerte, te he contado, no la he pasado bien los tres primeros meses, incluso tuve que irme de descanso como una semana por órdenes del doctor ”, explicó Tello.

Asimismo, la exmiss Perú comentó que ya no podía guardar el secreto de la noticia del embarazo, pero ahora siente que le han quitado un peso de encima y tiene toda la libertad de hablar del tema sin ningún problema.

Carla Tello y Valeria Piazza comentan sobre embarazo de periodista. Video: América TV/ América Noticia: Edición Mediodía

