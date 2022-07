Pedro Suárez Vértiz arremete contra Federación de Fútbol por salida de Gareca: “Qué desastrosa y corrupta”

Pedro Suárez Vértiz arremete contra Federación Peruana de Fútbol por salida de Ricardo Gareca. foto: Composición.

Pedro Suárez Vértiz manifestó su disgusto y frustración por la salida del exdirector técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca. El cantante publicó en sus redes sociales un mensaje claro y conciso demostrando su molestia por la salida del ‘Tigre’ Gareca.

Pedrito culpó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por dejar ir, según él, de forma adrede al técnico, ya que no llegaron a buen puerto con respecto a las negociaciones para la renovación de contrato del argentino.

Pedro Suárez Vértiz calificó de muy mala la gestión de la Federación Peruana de Fútbol al no conseguir la renovación de contrato del estratega Gareca y de su comando técnico.

“Qué desastrosa y corrupta es la FPF, dejando ir a Gareca adrede. Han dejado ir a Gareca adrede. Nadie nos pondrá en el décimo puesto del ranking en la FIFA. Ni nos llevará a una final de una Copa América. Ni siquiera a un mundial”, comentó muy afectado el artista en sus plataformas digitales.

Asimismo, se atrevió a tejer la hipótesis que las autoridades del fútbol peruano no permitieron que el exentrenador retome la dirección técnica de la bicolor por miedo a que se encargue de las divisiones menores de balompié del Perú.

“¿Será que no querían que Gareca se encargue de las divisiones inferiores para seguir cutreando? Parece que existen muchos sátrapas que siguen lucrando con el retraso del Perú”, sostuvo Suárez Vértiz.

Además, comentó que Ricardo Gareca se quería quedar porque ama nuestro país, que lo recibió con mucho cariño por siete años que estuvo a cargo de la blanquirroja.

“Gareca quería quedarse. Nos has hundido FPF. El Perú ama a Gareca porque sabemos de su insustituible valor”, indicó en su mensaje el interprete de ‘Mi auto es una rana’.

Finalmente, pidió a los dirigentes de la Federación que retornen a Argentina para que conversen con el ‘Tigre’ y le paguen lo que merece por llevar a la selección peruana al Mundial de Rusia 2018, luego de 36 años y llegar a la final de la Copa América 2019.

“¡Lozano anda a Buenos Aires y págale a Gareca lo que se merece carajo!. Buenos días amigos y feliz viernes para todos” , expresó en su contundente mensaje.

Pedro Suárez Vértiz se muestra muy molesto con FPF por la salida de Gareca. Foto: Captura de Facebook.

Los seguidores del rockero también compartieron sus comentarios en el post, algunos estaban de acuerdo con la opinión del cantante peruano y otros daban otros puntos de vista.

“Es cierto. La corrupción está metida como garrapata en FPF. Es lamentable lo que hacen las cabezas, no pagar más porque si no ellos se quedan con menos billetes que robar”, dijo una fan de Pedrito.

“Que le paguen lo que se merece. El Perú se merece un entrenador de categoría internacional y comprometido”, señaló otro seguidor en su cuenta de Facebook de la estrella.

Otro cibernauta dio otra opinión y manifestó que la no renovación de contrato del ‘Flaco’ Gareca se debe a la crisis económica que vive el Perú. “No se puede pagar caprichos, mientras el Perú sufre su peor crisis económica , hay que apostar por un estratega peruano , el cambio siempre es bueno”

Seguidores comparten opinión de Pedrito Súarez Vértiz. Foto: captura de Facebook.

OTROS ARTISTAS TAMBIÉN SE PRONUNCIARON TRAS LA SALIDA DEL TIGRE

Los artistas nacionales también lamentaron la salida de Ricardo Gareca, mientras que otros se mostraron sorprendidos por su decisión. Entre ellos están Andrés Wiese, Paul Vega y Tula Rodríguez.

ANDRÉS WIESE

El recordado Nicolás de las Casas de Al Fondo Hay Sitio no tuvo más que palabras de agradecimiento para Ricardo Gareca. A través de sus historias de Instagram, escribió: “Gracias infinitas por todo, profesor Ricardo Gareca”.

Post de Andrés Wiese. (Foto: Captura de Instagram)

PAUL VEGA

Además de agradecer al argentino, Paul Vega criticó a los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. “Ellos son el problema. A Gareca solo gracias”, fue su mensaje publicado en Twitter.

Post de Paul Vega. (Foto: Captura de Twitter)

TULA RODRÍGUEZ

La conductora de En Boca de Todos empezó el programa, de este jueves 14 de julio, consternada por la noticia. Resaltó que es comprensible que la FPF le haya ofrecido menos dinero al ‘Tigre’, pues no logró que la ‘Blanquirroja’ clasifique al Mundial de Qatar 2022.

“A mí no me parece (como un maltrato). Si el objetivo del resultado no está dado, entonces el tema de la negociación también bajan los montos. Pero, ¿dónde está la frase ‘primero está el Perú’?”, comentó.

Tula Rodríguez considera que es comprensible la reducción del sueldo a Ricardo Gareca. (Foto: Captura / Instagram)

