Ricardo Gareca se va de Perú: memes, lamentos y enojo en las redes sociales tras confirmarse la noticia

Memes y lamentos de los hinchas tras confirmarse que Gareca ya no dirigirá a la selección peruana. (Foto: Twitter)

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en expresarse tras confirmarse lo que tanto temían los hinchas de la selección peruana, Ricardo Gareca ya no está a cargo de la selección argentina. El Tigre y la Federación Peruana de Fútbol no llegaron a un acuerdo. De esta manera, el técnico argentino dijo adiós a los futbolistas nacionales y ahora competirá con otro equipo.

Ante ello, los seguidores de Ricardo Gareca y de la selección peruana no dudaron en levantar su voz de protesta y plasmar su enojo y pena en la cuenta de Twitter. Los memes tampoco se hicieron esperar, todos lamentando esta decisión.

Como se recuerda, el contrato del técnico culminó tras la derrota que sufrimos ante Australia. Los fans esperaban con muchas ansias la renovación de este documento, pero esto no sucedió. En un principio, el argentino indicó que analizaría la propuesta, sin embargo, dejó en claro que Perú tenía siempre la prioridad.

Finalmente, este jueves se supo que Gareca se va del país. Si bien es cierto, podemos leer mucha tristeza en los comentarios de las redes sociales, también llueven las muestras de enojo y críticas, pues habrían querido retener al Tigre con un monto mucho menor al que estaba percibiendo.

A continuación algunos de los memes, lamentos y comentarios de enojo que remecieron las redes:



















HINCHAS ENOJADOS CON AGUSTÍN LOZANO

Los hinchas de la selección peruana volcaron sus críticas en las redes sociales contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Los usuarios lo responsabilizaron de la intempestiva salida de Ricardo Gareca, pues consideran una falta de respeto al argentino la ausencia de Lozano en la última reunión con el DT.

“No puedes estar ausente cuando se trata de una negociación importante, Agustín Lozano, simplemente es un impresentable y debe irse”, dijo un usuario.

“Agustin Lozano estaba bien creído que Gareca se iba a quedar con un corte del 40% en su salario y una propuesta mediocre del fútbol peruano actual. QUE VERGÜENZA”

Martín Liberman se sumó a las críticas de Lozano. “A mis amigos peruanos… quieren mantener a Gareca y le ofrecen menos de la mitad de lo que venía ganando? Así quieren retenerlo? Es un chiste! Deben entender q es una inversión y no un gasto! No entiendo a Lozano. Lo querrá retener en serio o jugará para la afición? Los leo amigos”.

