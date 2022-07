Ricardo Gareca y los resultados históricos mientras dirigió a la selección peruana

Ricardo Gareca consiguió triunfos históricos a lo largo de su estancia en la selección peruana.

Desde la llegada de Ricardo Gareca en 2015, la selección peruana experimentó grandes cambios desde la actitud hasta los resultados. El ‘Tigre’ se encargó de devolverle la confianza al futbolista nacional y formó un gran grupo con el cual consiguió muchas victorias que permanecerán en la historia del balompié ‘incaico’.

GANAR DE VISITA EN ELIMINATORIAS DESPUÉS DE 12 AÑOS

Perú y Paraguay se enfrentaron en el estadio Defensores del Chaco camino al Mundial de Rusia 2018. Los locales abrieron el marcador a través de Cristian Riveros a los 9 minutos del compromiso, pero la ‘bicolor’ no bajó los brazos. En la segunda parte comenzó la remontada con un gol de Christian Ramos. Edison Flores se encargaría de darle la ventaja al ‘equipo de todos’. Christian Cueva y un autogol de Benítez sentenciaron la goleada en Asunción.

Perú goleó a Paraguay en Asunción.

PRIMERA VICTORIA EN QUITO

La ‘blanquirroja’ llegó motivada al encuentro con Ecuador después de vencer a Bolivia y Uruguay. No obstante, varios no se animaban a pensar que conseguiría un triunfo en Quito, debido a que nunca lo había logrado en su historia. Los dirigidos por Gareca aguantaron el rigor del partido y de la altura y aprovecharon las oportunidades que tuvieron. Edison Flores sorprendió con un zapatazo de larga distancia y Paolo Hurtado colocó la pelota, para sumar tres puntos de oro en el estadio Olímpico de Atahualpa.

Paolo Hurtado marcó el segundo de Perú ante Ecuador.

LA VEZ QUE DEJÓ A BRASIL FUERA DE LA COPA AMÉRICA

Ricardo Gareca y compañía compartieron grupo con Brasil, Ecuador y Haití en la Copa América Centenario 2016. Perú llegó a la última fecha de la primera fase con posibilidades de clasificar a cuartos, pero tenía que ganarle al conjunto de Tite. Raúl Ruidíaz anotó un gol polémico que tuvo que ser revisado por el VAR. La ‘Pulga’ empujó el esférico con la mano, pero el árbitro no se percató ni en la repetición. Así fue como la ‘blanquirroja’ ganó por la mínima diferencia y eliminó al ‘Scratch’.

Perú quedó primero en su grupo de la Copa América 2016.

PERÚ GANÓ EL REPECHAJE Y JUGARÁ EL MUNDIAL DE RUSIA

En este recuento de victorias del ‘Tigre’ Gareca no puede faltar la victoria sobre Nueva Zelanda en el repechaje que significó la vuelta de la selección peruana a un Mundial después de 36 años. Jefferson Farfán puso el 1-0 en el Nacional y le dedicó su gol a su compadre Paolo Guerrero. Finalmente, Christian Ramos marcó el gol de la tranquilidad. Los ‘incaicos’ clasificaron a la máxima competición después una larga ausencia.

Perú ganó 2-0 en Lima después de igualar sin goles en Wellington.

UN TRIUNFO DESPUÉS DE 36 AÑOS

En el Mundial de Rusia 2018 no le acompañaron los resultados en las primeras dos jornadas de la fase de grupos. Perdió con Dinamarca y Francia, pese a mostrar un buen fútbol. El ‘equipo de todos’ no podía despedirse sin celebrar un gol en el más grande torneo de esta disciplina y se sacó la ‘espina’ con Australia. André Carrillo y Paolo Guerrero marcaron para el triunfo.

Paolo Guerrero anotó su primer gol en un Mundial.

GOLEADA EN UN CLÁSICO Y PASE A LA FINAL DE COPA AMÉRICA

Perú y Chile se vieron las caras en las semis de la Copa América 2019. La ‘Roja’ se confió y creyó que la ‘blanquirroja’ sería un rival fácil, pero no fue así. Los pupilos de Ricardo Gareca golearon 3-0 en la Arena do Gremio. Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero le dieron el pase a la final del certamen. Si bien no logró alzar el trofeo, volvió a subirse a demostrar que es una de las mejores selecciones de Sudamérica.

SEGUIR LEYENDO